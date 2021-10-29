Торт на Геловін – як приготувати красивий, але простий десерт із шокладом та полуницею

На цей торт ви витратите щонайбільше дві години. Зате він великий, його вистачить на всіх, і смачний. Кулінарна блогерка Джессіка Деді рекомендує зробити отвори в бісквіті за допомогою шпажки, так крем максимально його просочить.

Отже, якщо запланували торт на Геловін із шоколадними патьоками – це чудовий рецепт. Як приготувати вершковий торт "Мумія" – дізнаєтесь тут.

Торт на Геловін / Фото: www.goodto.com

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Торт із шоколадними та полуничними патьоками

Інгредієнти:

по 225 г вершкового масла, цукрової пудри;

275 г борошна;

2 ч. л. розпушувача;

4 яйця, збиті;

4 ст. л. молока;

1 ч. л. ванільного екстракту.

Для "кров'яних" патьоків:

200 г нарізаної полуниці або джему;

1 ст. л. лимонного соку;

100 г цукрової пудри.

Для крему:

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250 г вершкового масла;

500 г цукрової пудри;

100 мл вершків;

1 ч. л. ванільного цукру.

Для шоколадних патьоків:

100 г темного шоколаду;

1 ст. л. олії.

Як приготувати: