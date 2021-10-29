Торт на Геловін – як приготувати красивий, але простий десерт із шокладом та полуницею

На цей торт ви витратите щонайбільше дві години. Зате він великий, його вистачить на всіх, і смачний. Кулінарна блогерка Джессіка Деді рекомендує зробити отвори в бісквіті за допомогою шпажки, так крем максимально його просочить.
Отже, якщо запланували торт на Геловін із шоколадними патьоками – це чудовий рецепт. Як приготувати вершковий торт "Мумія" – дізнаєтесь тут.
Торт на Геловін / Фото: www.goodto.com
Торт із шоколадними та полуничними патьоками
Інгредієнти:
- по 225 г вершкового масла, цукрової пудри;
- 275 г борошна;
- 2 ч. л. розпушувача;
- 4 яйця, збиті;
- 4 ст. л. молока;
- 1 ч. л. ванільного екстракту.
Для "кров'яних" патьоків:
- 200 г нарізаної полуниці або джему;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- 100 г цукрової пудри.
Для крему:
- 250 г вершкового масла;
- 500 г цукрової пудри;
- 100 мл вершків;
- 1 ч. л. ванільного цукру.
Для шоколадних патьоків:
- 100 г темного шоколаду;
- 1 ст. л. олії.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Збити олію та цукор. По черзі додати яйця, частинами – просіяне борошно та розпушувач.
- Додати молоко та екстракт, перемішати. Вилити тісто у форму, застелену пергаментом, випікати до готовності приблизно 25-30 хвилин. Дати охолонути. Розрізати на частини.
- За допомогою дерев'яної шпажки зробити проколи на коржах.
- Для "крові" в сотейнику зварити полуницю, цукор та лимонний сік до загтіння.
- Зняти з вогню, збити блендером. Полити коржі соусом, залишивши трохи для прикраси.
- Для крему вершкове масло, пудру, вершки та ваніль збити вінчиком до однорідності.
- Змастити коржі кремом, сформувати торт і прибрати у холодильник.
- Шоколад розтопити на водяній бані, вмішати олію та трохи остудити. За допомогою чайної ложки полити торт шоколадом, щоб вийшли патьоки.
- Прибрати в холодильник до повного застигання шоколаду.
- Прикрасити полуничним соусом та повернути в холодильник на 25-30 хвилин.