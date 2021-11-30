Торт "Творожный домик" без выпечки – главный десерт новогоднего стола начала 1990-ых

Понятно, что максимально вкусным "Творожный домик" получается, когда настоится в холодильнике несколько часов.

В отличие от не менее популярного десерта "Трубочек со сгущенкой", "Творожный домик" готовится максимально быстро.

Торт "Творожный домик" / Фото: instagram.com/recepty_madame_d/

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Важно хорошо перетереть творог с сахаром и сметаной, продумать дополнительные ингредиенты в крем и приготовить шоколадную глазурь.

В рецепте recepty_madame_d, кроме обязательного, есть свежая клубника. Если есть замороженная ягода, то ее нужно будет обсушить после разморозки.

Торт "Творожный домик"

Ингредиенты:

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Творог – 1 пачка

Масло сливочное – 100 г

Сахар – 0,5-1 стакан

Пакетик ванильного сахара

Печенье (не слишком сладкое) – 2 пачки

Молоко – 1 стакан

Фрукты или ягоды

Сметана – 180 г

Шоколад – 150 г

Как приготовить: