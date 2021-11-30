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Торт "Творожный домик" без выпечки – главный десерт новогоднего стола начала 1990-ых

Ирина Маслова
30 ноября, 10:30
Нужно покупное печенье квадратной формы и хороший творог, который будет перетираться с маслом и сахаром. В качестве декора – шоколадная глазурь, кусочки фруктов или ягоды

Понятно, что максимально вкусным "Творожный домик" получается, когда настоится в холодильнике несколько часов.

В отличие от не менее популярного десерта "Трубочек со сгущенкой", "Творожный домик" готовится максимально быстро.

Торт "Творожный домик" / Фото: instagram.com/recepty_madame_d/

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Важно хорошо перетереть творог с сахаром и сметаной, продумать дополнительные ингредиенты в крем и приготовить шоколадную глазурь.

В рецепте recepty_madame_d, кроме обязательного, есть свежая клубника. Если есть замороженная ягода, то ее нужно будет обсушить после разморозки.

Торт "Творожный домик"

Ингредиенты:

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  • Творог – 1 пачка
  • Масло сливочное – 100 г
  • Сахар – 0,5-1 стакан
  • Пакетик ванильного сахара
  • Печенье (не слишком сладкое) – 2 пачки
  • Молоко – 1 стакан
  • Фрукты или ягоды
  • Сметана – 180 г
  • Шоколад – 150 г

Как приготовить:

  1. Творог, масло, порезанное кусочками, сахар и ванильный сахар хорошо перемешать вилкой до образования однородной массы.
  2. На пищевую пленку выложить предварительно смоченное в теплом молоке печенье в форме прямоугольника в три ряда. На печенье аккуратно намазать творожную массу.
  3. Сделать второй слой из печенья и выложить слой из творога, на творог положить фрукты.
  4. Аккуратно поднять крайние ряды печенья вверх, чтобы получилась пирамида. Убрать в морозильник на 15-20 минут.
  5. Для глазури разогреть в небольшой кастрюльке сметану, добавить кусочки шоколада, хорошо перемешать.
  6. Аккуратно снять пленку с торта. Залить шоколадом, оставить в холодильнике минимум на 4 часа. Подавать с ягодой и фруктами.