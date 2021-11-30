Торт "Сирний будиночок" без випічки – головний десерт новорічного столу початку 1990-х

Зрозуміло, що дуже смачним "Сириний будиночок" виходить, коли настоїться в холодильнику кілька годин.
На відміну від не менш популярного десерту "Трубочок зі згущеним молоком", "Сирний будиночок" готується максимально швидко.
Торт "Сирний будиночок" / Фото: instagram.com/recepty_madame_d/
Важливо добре перетерти сир з цукром та сметаною, продумати додаткові інгредієнти в крем та приготувати шоколадну глазур.
У рецепті recepty_madame_d, крім обов'язкового, є свіжа полуниця. Якщо є заморожена ягода, її потрібно буде обсушити після розморожування.
Торт "Сирний будиночок"
Інгредієнти:
- Сир – 1 пачка
- Масло вершкове – 100 г
- Цукор – 0,5-1 склянка
- Пакетик ванільного цукру
- Печиво (не надто солодке) – 2 пачки
- Молоко – 1 склянка
- Фрукти або ягоди
- Сметана – 180 г
- Шоколад – 150 г
Як приготувати:
- Сир, масло, порізане шматочками, цукор і ванільний цукор добре перемішати виделкою до утворення однорідної маси.
- На харчову плівку викласти попередньо змочене в теплому молоці печиво у формі прямокутника у три ряди. На печиво акуратно намазати сирну масу.
- Зробити другий шар з печива і викласти шар із сиру, на сир покласти фрукти.
- Акуратно підняти крайні ряди печива догори, щоб вийшла піраміда. Прибрати в морозильник на 15-20 хвилин.
- Для глазурі розігріти в невеликій каструльці сметану, додати шматочки шоколаду, добре перемішати.
- Обережно зняти плівку з торта. Залити шоколадом, залишити в холодильнику щонайменше на 4 години. Подавати з ягодою та фруктами.