Торт "Сирний будиночок" без випічки – головний десерт новорічного столу початку 1990-х

Зрозуміло, що дуже смачним "Сириний будиночок" виходить, коли настоїться в холодильнику кілька годин.

На відміну від не менш популярного десерту "Трубочок зі згущеним молоком", "Сирний будиночок" готується максимально швидко.

Торт "Сирний будиночок" / Фото: instagram.com/recepty_madame_d/

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Важливо добре перетерти сир з цукром та сметаною, продумати додаткові інгредієнти в крем та приготувати шоколадну глазур.

У рецепті recepty_madame_d, крім обов'язкового, є свіжа полуниця. Якщо є заморожена ягода, її потрібно буде обсушити після розморожування.

Торт "Сирний будиночок"

Інгредієнти:

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Сир – 1 пачка

Масло вершкове – 100 г

Цукор – 0,5-1 склянка

Пакетик ванільного цукру

Печиво (не надто солодке) – 2 пачки

Молоко – 1 склянка

Фрукти або ягоди

Сметана – 180 г

Шоколад – 150 г

Як приготувати: