Тортильи с салатом из крабовых палочек внутри – рецепт хрустящей закуски

Так оригинально подавать можно любой салат. Важно, чтобы он не заправлялся очень большим количеством соуса. Конечно, эти конусы вполне могут стать праздничной закуской, например, на день рождения. Лаваш для такого случая не подойдет, он тоньше и непрочный.

Автор рецепта – kulinaria.pp – уверяет, что эти конусы отлично держат форму даже после запекания.

Рожки с тортильей и крабовыми палочками / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/

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Тортильи с салатом из крабовых палочек

Ингредиенты на 10 штук:

Тортилья – 5 шт.

Помидор, сладкий перец – 1 шт.

Крабовые палочки – 3 шт.

Сливочный сыр/сметана/майонез

Зелень – по вкусу

Как приготовить: