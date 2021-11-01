Тортильї з салатом з крабових паличок усередині – рецепт хрусткої закуски

Так оригінально можна подавати будь-який салат. Важливо, щоб він не заправлявся дуже великою кількістю соусу. Звичайно, ці конуси цілком можуть стати святковою закускою, наприклад, на день народження. Лаваш для цього не підійде, він тонший і неміцний.
Автор рецепта – kulinaria.pp – запевняє, що ці конуси добре тримають форму навіть після запікання.
Ріжки з тортильєю та крабовими паличками / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/
Тортильї з салатом з крабових паличок
Інгредієнти на 10 штук:
- Тортилья – 5 шт.
- Помідор, солодкий перець – 1 шт.
- Крабові палички – 3 шт.
- Вершковий сир/сметана/майонез
- Зелень – за смаком
Як приготувати:
- Тортильї розрізати навпіл і скрутити кожну половинку в ріжок. Скріпити краї зубочисткою.
- Викласти на сухе деко і відправити просушитися в розігріту до 200 градусів духовку на 7-10 хвилин.
- Нарізати кубиком помідори, крабові палички та солодкий перець, заправити вершковим сиром або майонезом.
- Начинкою заповнити хрумкі конуси, прибрати зубочистки, прикрасити зеленню.