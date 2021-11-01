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Тортильї з салатом з крабових паличок усередині – рецепт хрусткої закуски

Ірина Маслова
1 листопада, 18:02
Тортильї, вірніше, конуси з неї спочатку скріплюються зубочистками, потім підсушуються кілька хвилин у духовці. Так вони добре триматимуть форму для будь-якого улюбленого салату

Так оригінально можна подавати будь-який салат. Важливо, щоб він не заправлявся дуже великою кількістю соусу. Звичайно, ці конуси цілком можуть стати святковою закускою, наприклад, на день народження. Лаваш для цього не підійде, він тонший і неміцний.

Автор рецепта – kulinaria.pp – запевняє, що ці конуси добре тримають форму навіть після запікання.

Ріжки з тортильєю та крабовими паличками / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/

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Тортильї з салатом з крабових паличок

Інгредієнти на 10 штук:

  • Тортилья – 5 шт.
  • Помідор, солодкий перець – 1 шт.
  • Крабові палички – 3 шт.
  • Вершковий сир/сметана/майонез
  • Зелень – за смаком

Як приготувати:

  1. Тортильї розрізати навпіл і скрутити кожну половинку в ріжок. Скріпити краї зубочисткою.
  2. Викласти на сухе деко і відправити просушитися в розігріту до 200 градусів духовку на 7-10 хвилин.
  3. Нарізати кубиком помідори, крабові палички та солодкий перець, заправити вершковим сиром або майонезом.
  4. Начинкою заповнити хрумкі конуси, прибрати зубочистки, прикрасити зеленню.