Трехминутный салат со свеклой и кукурузой – идеальный рецепт для ужина

Главная роль в этом салате у свеклы. Поэтому ее нужно сварить по всем правилам, чтобы овощ успешно справился со своей миссией.

Дальше все просто: красный лук и чеснок измельчаются, чернослив заранее замачивается в горячей воде, а заправить салат нужно растительным маслом и соком лимона.

Салат из свеклы к ужину / Фото: Depositphotos

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Если любите сметанную или йогуртовую заправку, берите их.

Салат со свеклой и консервированной кукурузой

Салат со свеклой и консервированной кукурузой / Фото: Panna Lesia

Ингредиенты:

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кукуруза консервированная – 1 банка;

свекла – 3 шт.;

красный лук – 1 шт.;

чеснок – 2 зуб.;

чернослив – 70 г;

сок лимона – 1-2 ст. л.;

растительное масло – 3 ст. л.;

соль, перец – по вкусу.

Еще попробуйте к ужину полезный салат с фейхоа. Туда тоже нужна свекла.

Как приготовить:

Свеклу нарезать кубиками. Лук измельчить, чеснок натереть, добавить к свекле. С кукурузы слить жидкость и добавить к свекле. Промытый чернослив нарезать мелкими полосками, добавить к овощам. Довести до вкуса солью и перцем. Заправить маслом и соком лимона. Перемешать.

Посмотреть, как приготовить этот простой и полезный салат, можно в видео.