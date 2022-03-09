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Три картофелины, три яйца и немного муки – получится быстрый и сытный ужин

Ирина Маслова
9 марта, 18:07
Готовится этот ужин на сковороде. Еще нужно немного сыра, он будет внутри этого картофельного пирога. Сыр можно заменить овощами или фаршем

Этот максимально быстрый ужин очень напоминает хашбраун, в США его часто готовят, правда, на завтрак.

Здесь картофель тоже натирается. После этого залейте его холодной водой на несколько минут, нужно убрать лишний крахмал.

Рецепт быстрого ужина из картофеля / Фото: скриншот

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В рецепте канала Einfach und lecker используется сыр, он попадет между частями картофельно-яичной смеси. Вместо сыра можно брать практически все, что есть в холодильнике.

Если это фарш, то предварительно его обжарьте.

Картофельный пирог

Ингредиенты:

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  • по 3 шт. картофель, яйца;
  • 2 ст. л. муки;
  • зелень;
  • соль, перец, красный и черный перец;
  • сыр.

Рецепты двух мини-пирогов из готового теста найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Картофель натереть. Залить водой и оставить на три минуты. Процедить.
  2. Добавить муку, перемешать.
  3. Нарезать зелень и соединить с яйцами. Добавить специи и перемешать.
  4. Влить яичную смесь к картофелю, перемешать.
  5. Выложить половину смеси на разогретую с растительным маслом сковороду.
  6. Сверху разложить нарезанный или тертый сыр. Накрыть второй половиной смеси.
  7. Готовить под крышкой 5-7 минут. С помощью тарелки перевернуть на другую сторону, готовить еще 5-7 минут.

Здесь смотрите, как удобнее всего обжаривать этот пирог.

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