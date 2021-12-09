Трубочки с белоснежным кремом – рецепт десерта, который стоил когда-то 22 копейки

Они были очень красивые. Конусообразные с белым-белым кремом и щедро обсыпанные сахарной пудрой.

Разве что это удовольствие за 22 копейки было очень неудобно есть, тем более когда попадаешь на не совсем свежее.

Трубочки с кремом - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/wiktorija_andrushcenko20/

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Слоеное тесто крошилось – только и успевай ловить крем. Но многие до сих пор помнят вкус этих трубочек и для многих – это возвращение в детство.

Если фигурное печенье "Мишки-шишки" – сугубо советское изобретение, к ним были созданы специальные агрегаты для выпечки, то трубочки с кремом были позаимствованы.

Есть версия, что у немцев. В этой стране есть похожие пирожные "Локоны Шиллера".

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Украинский фудблогер wiktorija_andrushcenko20 пишет, что из ее количества ингредиентов получится 25 трубочек.

Трубочки с кремом

Ингредиенты для теста:

500 г муки;

250 г сливочного масла (мягкого);

250 г сметаны;

щепотка соли.

Для крема:

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300 г сливки 33%;

150 г сахарная пудра;

Понадобится:

металлические трубочки;

сахарная пудра для посыпки.

Как приготовить: