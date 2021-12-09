Трубочки с белоснежным кремом – рецепт десерта, который стоил когда-то 22 копейки

Они были очень красивые. Конусообразные с белым-белым кремом и щедро обсыпанные сахарной пудрой.
Разве что это удовольствие за 22 копейки было очень неудобно есть, тем более когда попадаешь на не совсем свежее.
Трубочки с кремом - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/wiktorija_andrushcenko20/
Слоеное тесто крошилось – только и успевай ловить крем. Но многие до сих пор помнят вкус этих трубочек и для многих – это возвращение в детство.
Если фигурное печенье "Мишки-шишки" – сугубо советское изобретение, к ним были созданы специальные агрегаты для выпечки, то трубочки с кремом были позаимствованы.
Есть версия, что у немцев. В этой стране есть похожие пирожные "Локоны Шиллера".
Украинский фудблогер wiktorija_andrushcenko20 пишет, что из ее количества ингредиентов получится 25 трубочек.
Трубочки с кремом
Ингредиенты для теста:
- 500 г муки;
- 250 г сливочного масла (мягкого);
- 250 г сметаны;
- щепотка соли.
Для крема:
- 300 г сливки 33%;
- 150 г сахарная пудра;
Понадобится:
- металлические трубочки;
- сахарная пудра для посыпки.
Как приготовить:
- Соединить муку c солью и маслом, перетереть руками до образования крошки, затем добавить сметану и замесить тесто. Обернуть тесто пищевой пленкой и положить в холодильник на 30 минут.
- Припылить стол слегка мукой, раскатать тонко тесто толщиной примерно 1-2 мм. Нарезать тесто на длинные полоски шириной 1,5 см.
- Каждую полоску намотать на трубочку. Выпекать при 200 градусах 10-12 минут. Остудить.
- Для крема хорошо взбить сливки с пудрой, наполнить трубочки и посыпать сахарной пудрой.