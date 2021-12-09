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Трубочки с белоснежным кремом – рецепт десерта, который стоил когда-то 22 копейки

Ирина Маслова
9 декабря, 10:20
В оригинальном рецепте, и это отлично чувствовалось, в трубочках был белковый крем – взбитые яйца с сахаром. В этом рецепте – сливки. Если нет металлических конусов, их можно сделать из фольги

Они были очень красивые. Конусообразные с белым-белым кремом и щедро обсыпанные сахарной пудрой.

Разве что это удовольствие за 22 копейки было очень неудобно есть, тем более когда попадаешь на не совсем свежее.

Трубочки с кремом - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/wiktorija_andrushcenko20/

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Слоеное тесто крошилось – только и успевай ловить крем. Но многие до сих пор помнят вкус этих трубочек и для многих – это возвращение в детство.

Если фигурное печенье "Мишки-шишки" – сугубо советское изобретение, к ним были созданы специальные агрегаты для выпечки, то трубочки с кремом были позаимствованы.

Есть версия, что у немцев. В этой стране есть похожие пирожные "Локоны Шиллера".

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Украинский фудблогер wiktorija_andrushcenko20 пишет, что из ее количества ингредиентов получится 25 трубочек.

Трубочки с кремом

Ингредиенты для теста:

  • 500 г муки;
  • 250 г сливочного масла (мягкого);
  • 250 г сметаны;
  • щепотка соли.

Для крема:

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  • 300 г сливки 33%;
  • 150 г сахарная пудра;

Понадобится:

  • металлические трубочки;
  • сахарная пудра для посыпки.

Как приготовить:

  1. Соединить муку c солью и маслом, перетереть руками до образования крошки, затем добавить сметану и замесить тесто. Обернуть тесто пищевой пленкой и положить в холодильник на 30 минут.
  2. Припылить стол слегка мукой, раскатать тонко тесто толщиной примерно 1-2 мм. Нарезать тесто на длинные полоски шириной 1,5 см.
  3. Каждую полоску намотать на трубочку. Выпекать при 200 градусах 10-12 минут. Остудить.
  4. Для крема хорошо взбить сливки с пудрой, наполнить трубочки и посыпать сахарной пудрой.