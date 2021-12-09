Трубочки з білим кремом – рецепт десерту, який колись коштував 22 копійки

Вони були дуже красиві. Конусоподібні з білим-білим кремом та щедро обсипані цукровою пудрою.
Хіба що це задоволення за 22 копійки було дуже незручно їсти, тим паче коли потрапляєш на не зовсім свіже.
Трубочки з кремом - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/wiktorija_andrushcenko20/
Листкове тісто кришилося – тільки і встигай ловити крем. Але багато хто досі пам'ятає смак цих трубочок і для багатьох – це повернення в дитинство.
Якщо фігурне печиво "Ведмедики-шишки" – суто радянський винахід, для них були створені спеціяльні агрегати для випічки, то трубочки з кремом були запозичені.
Є версія, що у німців. У цій країні є схожі тістечка "Локони Шиллера".
Українська фудблогерка wiktorija_andrushcenko20 пише, що з її кількості інгредієнтів вийде 25 трубочок.
Трубочки з кремом
Інгредієнти для тіста:
- 500 г борошна;
- 250 г вершкового масла (м'якого);
- 250 г сметани;
- дрібка солі.
Для крему:
- 300 г вершки 33%;
- 150 г цукрової пудри;
Знадобиться:
- металеві трубочки;
- цукрова пудра для посипання.
Як приготувати:
- З'єднати борошно із сіллю та маслом, перетерти руками до утворення крихти, потім додати сметану та замісити тісто. Обернути тісто харчовою плівкою та покласти в холодильник на 30 хвилин.
- Припилити стіл злегка борошном, тонко розкочати тісто завтовшки приблизно 1-2 мм. Нарізати тісто на довгі смужки завширшки 1,5 см.
- Кожну смужку намотати на трубочку. Випікати за 200 градусів 10-12 хвилин. Остудити.
- Для крему добре збити вершки з пудрою, наповнити трубочки та посипати цукровою пудрою.