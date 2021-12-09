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Трубочки з білим кремом – рецепт десерту, який колись коштував 22 копійки

Ірина Маслова
9 грудня, 10:20
В оригінальному рецепті, і це чудово відчувалося, у трубочках був білковий крем – збиті яйця з цукром. У цьому рецепті – вершки. Якщо немає металевих конусів, їх можна зробити з фольги

Вони були дуже красиві. Конусоподібні з білим-білим кремом та щедро обсипані цукровою пудрою.

Хіба що це задоволення за 22 копійки було дуже незручно їсти, тим паче коли потрапляєш на не зовсім свіже.

Трубочки з кремом - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/wiktorija_andrushcenko20/

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Листкове тісто кришилося – тільки і встигай ловити крем. Але багато хто досі пам'ятає смак цих трубочок і для багатьох – це повернення в дитинство.

Якщо фігурне печиво "Ведмедики-шишки" – суто радянський винахід, для них були створені спеціяльні агрегати для випічки, то трубочки з кремом були запозичені.

Є версія, що у німців. У цій країні є схожі тістечка "Локони Шиллера".

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Українська фудблогерка wiktorija_andrushcenko20 пише, що з її кількості інгредієнтів вийде 25 трубочок.

Трубочки з кремом

Інгредієнти для тіста:

  • 500 г борошна;
  • 250 г вершкового масла (м'якого);
  • 250 г сметани;
  • дрібка солі.

Для крему:

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  • 300 г вершки 33%;
  • 150 г цукрової пудри;

Знадобиться:

  • металеві трубочки;
  • цукрова пудра для посипання.

Як приготувати:

  1. З'єднати борошно із сіллю та маслом, перетерти руками до утворення крихти, потім додати сметану та замісити тісто. Обернути тісто харчовою плівкою та покласти в холодильник на 30 хвилин.
  2. Припилити стіл злегка борошном, тонко розкочати тісто завтовшки приблизно 1-2 мм. Нарізати тісто на довгі смужки завширшки 1,5 см.
  3. Кожну смужку намотати на трубочку. Випікати за 200 градусів 10-12 хвилин. Остудити.
  4. Для крему добре збити вершки з пудрою, наповнити трубочки та посипати цукровою пудрою.