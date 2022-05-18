Турецкие лодочки пиде с красочной начинкой – как приготовить и самый простой рецепт

Многие могут сказать, что это практически итальянская пицца, только овальная. Спорить с этим не будем, параллель действительно можно провести. К слову, в турецкой кухне есть еще одно блюдо – яглама – очень похожее на лазанью.

Итак, пиде. В отличие от пиццы, в ней очень много начинки. Не нужно бояться, что ее многослойность не позволит пропечься – фарш с овощами обжарится предварительно.

Турецкие лодочки пиде

Реклама

После того, как тесто замесится, ему нужно постоять полчаса, а раскатывать его для пиде нужно не толще одного сантиметра.

Рецепт со страницы mook_cook.

Турецкие пиде с фаршем

Турецкие пиде с фаршем / Фото: instagram.com/tarifvesunm

Реклама

Ингредиенты:

молоко – 350-380 мл;

сахар, соль – по 1 ч. л.;

сухие дрожжи – 2 ст. л.;

яйцо – 2 шт.;

мука (сколько возьмет);

желток для смазывания.

Начинка:

фарш – 300 г;

лук – 2 шт.;

помидор – 3 шт.;

томатная паста – 2 ст. л.;

болгарский перец – 2 шт.;

соль, перец, паприка, кориандр, сушеный чеснок;

сыр твердый, кунжут.

Как приготовить:

Реклама

В теплое молоко добавить дрожжи, сахар, соль, и яйцо. Перемешать и постепенно ввести муку. Замесить мягкое тесто и убрать в тепло на 30 минут. Тесто должно увеличиться в два раза. Обжарить фарш, добавить мелко нарезанный лук. Обжарить. Добавить помидоры и болгарский перец, нарезанные кубиком. Посолить, поперчить. Тушить до готовности. Фарш должен стать мягким, но не сухим. Тесто разделить на 4 части, начинку также разделить на 4 части. Каждую часть теста раскатать в овал, сделать бортики, выложить на застеленный противень. Выложить начинку и посыпать сыром. Смазать желтком, посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 220 градусов духовке около 15-20 минут.

Здесь узнаете о самых известных турецких бубликах с кунжутом симитах и о том, как их приготовить.