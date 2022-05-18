Турецкие лодочки пиде с красочной начинкой – как приготовить и самый простой рецепт

Многие могут сказать, что это практически итальянская пицца, только овальная. Спорить с этим не будем, параллель действительно можно провести. К слову, в турецкой кухне есть еще одно блюдо – яглама – очень похожее на лазанью.
Итак, пиде. В отличие от пиццы, в ней очень много начинки. Не нужно бояться, что ее многослойность не позволит пропечься – фарш с овощами обжарится предварительно.
Турецкие лодочки пиде
После того, как тесто замесится, ему нужно постоять полчаса, а раскатывать его для пиде нужно не толще одного сантиметра.
Рецепт со страницы mook_cook.
Турецкие пиде с фаршем
Турецкие пиде с фаршем / Фото: instagram.com/tarifvesunm
Ингредиенты:
- молоко – 350-380 мл;
- сахар, соль – по 1 ч. л.;
- сухие дрожжи – 2 ст. л.;
- яйцо – 2 шт.;
- мука (сколько возьмет);
- желток для смазывания.
Начинка:
- фарш – 300 г;
- лук – 2 шт.;
- помидор – 3 шт.;
- томатная паста – 2 ст. л.;
- болгарский перец – 2 шт.;
- соль, перец, паприка, кориандр, сушеный чеснок;
- сыр твердый, кунжут.
Как приготовить:
- В теплое молоко добавить дрожжи, сахар, соль, и яйцо. Перемешать и постепенно ввести муку. Замесить мягкое тесто и убрать в тепло на 30 минут. Тесто должно увеличиться в два раза.
- Обжарить фарш, добавить мелко нарезанный лук. Обжарить.
- Добавить помидоры и болгарский перец, нарезанные кубиком. Посолить, поперчить. Тушить до готовности. Фарш должен стать мягким, но не сухим.
- Тесто разделить на 4 части, начинку также разделить на 4 части. Каждую часть теста раскатать в овал, сделать бортики, выложить на застеленный противень.
- Выложить начинку и посыпать сыром. Смазать желтком, посыпать кунжутом.
- Выпекать в разогретой до 220 градусов духовке около 15-20 минут.
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