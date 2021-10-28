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Тыква с лесными грибами в пряном соусе – рецепт ужина в индийском стиле

Ирина Маслова
28 октября, 18:01
Четкого требования – какие нужны грибы – нет. Это могут быть белые, лисички или опята. Ну или всего понемногу. Нужны традиционные для индийской кухни тмин, кардамон, куркума

Так готовить тыквы вы точно не пробовали. Нет, существует множество идеальных блюд и десертов с этим овощем. Но вот создать рецепт тыквы с грибами да еще и в индийском стиле удалось The New York Times.

Из индийской кухни здесь присутствует кокосовое молоко, кориандр, тмин, куркума. Остроты блюду придаст перец чили и молотый красный перец

Тыква с лесными грибами в соусе / Фото: cooking.nytimes.com

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Тыква с лесными грибами в пряном соусе

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 300 г тыквы, очищенной от кожуры и нарезанной кусочками;
  • 1 небольшой зеленый перец чили;
  • 1 небольшая луковица, мелко нарезанная;
  • щепотка тмина;
  • 2 зубчики чеснока, измельченные;
  • 1 ч. л. молотого кориандра;
  • щепотка молотого красного перца;
  • 1 ч. л. молотой куркумы;
  • 400 г лесных грибов, нарезанных ломтиками;
  • ¾ чашки кокосового молока;
  • 2 ст. л. сока лайма;
  • соль, перец, кинза.

Как приготовить:

  1. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Добавьте кубики тыквы в один слой. Приправьте солью и перцем. Готовьте около 2 минут, давая кубикам немного подрумяниться, затем переверните и готовьте еще 2 минуты. Используйте шумовку, чтобы вынуть тыкву и отложить в сторону.
  2. Сделайте продольный разрез в перце чили.
  3. Добавьте на сковороду лук, слегка посолите и готовьте, помешивая, 1 минуту. Добавьте тмин, затем чеснок, кориандр, красный перец, куркуму и перец чили. Хорошо перемешайте и готовьте еще 30 секунд.
  4. Добавьте грибы, посолите и перемешайте. Готовьте, помешивая, около 5 минут, пока грибы не начнут размягчаться.
  5. Верните тыкву в сковороду, добавьте кокосовое молоко и доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и тушите еще 5 минут. Доведите до вкуса специями.
  6. Перед подачей добавьте сок лайма и украсьте кинзой.

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