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Гарбуз з лісовими грибами у пряному соусі – рецепт вечері в індійському стилі

Ірина Маслова
28 жовтня, 18:01
Чіткої вимоги – які потрібні гриби – немає. Це можуть бути білі, лисички або опеньки. Ну або всього потроху. Потрібні традиційні для індійської кухні кмин, кардамон, куркума

Так гарбуз ви точно не готували. Ні, існує безліч ідеальних страв та десертів із цим овочом. Але створити рецепт гарбуза з грибами та ще й в індійському стилі вдалося The New York Times.

З індійської кухні тут є кокосове молоко, коріандр, кмин, куркума. Гостроти страві додасть перець чилі та мелений червоний перець

Гарбуз із лісовими грибами в соусі / Фото: cooking.nytimes.com

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Гарбуз з лісовими грибами у пряному соусі

Інгредієнти:

  • 3 ст. л.олії;
  • 300 г гарбуза, очищеного від шкірки та нарізаного шматочками;
  • 1 невеликий зелений перець чилі;
  • 1 невелика цибулина, дрібно нарізана;
  • щіпка кмину;
  • 2 зубчики часнику, подрібнені;
  • 1 ч. л. меленого коріандру;
  • щіпка меленого червоного перцю;
  • 1 ч. л. меленої куркуми;
  • 400 г лісових грибів, нарізаних скибочками;
  • ¾ чашки кокосового молока;
  • 2 ст. л. соку лайма;
  • сіль, перець, кінза.

Як приготувати:

  1. У сковороді розігрійте олію на середньому вогні. Додати кубики гарбуза в один шар. Приправте сіллю та перцем. Готуйте близько 2 хвилин, даючи кубикам трохи підрум'янитися, потім переверніть і готуйте ще 2 хвилини. Використовуйте шумівку, щоб вийняти гарбуз і відкласти убік.
  2. Зробіть поздовжний розріз у перці чилі.
  3. Додайте на сковороду цибулю, трохи посоліть і готуйте, помішуючи, 1 хвилину. Додайте кмин, потім часник, коріандр, червоний перець, куркуму та перець чилі. Добре перемішайте та готуйте ще 30 секунд.
  4. Додайте гриби, посоліть та перемішайте. Готуйте, помішуючи, близько 5 хвилин, доки гриби не почнуть розм'якшуватися.
  5. Поверніть гарбуз до сковороди, додайте кокосове молоко і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до середнього та тушкуйте ще 5 хвилин. Доведіть до смаку спеціями.
  6. Перед подачею додайте сік лайма і прикрасьте кінзою.

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