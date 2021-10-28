Гарбуз з лісовими грибами у пряному соусі – рецепт вечері в індійському стилі

Так гарбуз ви точно не готували. Ні, існує безліч ідеальних страв та десертів із цим овочом. Але створити рецепт гарбуза з грибами та ще й в індійському стилі вдалося The New York Times.
З індійської кухні тут є кокосове молоко, коріандр, кмин, куркума. Гостроти страві додасть перець чилі та мелений червоний перець
Гарбуз із лісовими грибами в соусі / Фото: cooking.nytimes.com
Гарбуз з лісовими грибами у пряному соусі
Інгредієнти:
- 3 ст. л.олії;
- 300 г гарбуза, очищеного від шкірки та нарізаного шматочками;
- 1 невеликий зелений перець чилі;
- 1 невелика цибулина, дрібно нарізана;
- щіпка кмину;
- 2 зубчики часнику, подрібнені;
- 1 ч. л. меленого коріандру;
- щіпка меленого червоного перцю;
- 1 ч. л. меленої куркуми;
- 400 г лісових грибів, нарізаних скибочками;
- ¾ чашки кокосового молока;
- 2 ст. л. соку лайма;
- сіль, перець, кінза.
Як приготувати:
- У сковороді розігрійте олію на середньому вогні. Додати кубики гарбуза в один шар. Приправте сіллю та перцем. Готуйте близько 2 хвилин, даючи кубикам трохи підрум'янитися, потім переверніть і готуйте ще 2 хвилини. Використовуйте шумівку, щоб вийняти гарбуз і відкласти убік.
- Зробіть поздовжний розріз у перці чилі.
- Додайте на сковороду цибулю, трохи посоліть і готуйте, помішуючи, 1 хвилину. Додайте кмин, потім часник, коріандр, червоний перець, куркуму та перець чилі. Добре перемішайте та готуйте ще 30 секунд.
- Додайте гриби, посоліть та перемішайте. Готуйте, помішуючи, близько 5 хвилин, доки гриби не почнуть розм'якшуватися.
- Поверніть гарбуз до сковороди, додайте кокосове молоко і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до середнього та тушкуйте ще 5 хвилин. Доведіть до смаку спеціями.
- Перед подачею додайте сік лайма і прикрасьте кінзою.
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