Гарбуз з лісовими грибами у пряному соусі – рецепт вечері в індійському стилі

Так гарбуз ви точно не готували. Ні, існує безліч ідеальних страв та десертів із цим овочом. Але створити рецепт гарбуза з грибами та ще й в індійському стилі вдалося The New York Times.

З індійської кухні тут є кокосове молоко, коріандр, кмин, куркума. Гостроти страві додасть перець чилі та мелений червоний перець

Гарбуз із лісовими грибами в соусі / Фото: cooking.nytimes.com

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Гарбуз з лісовими грибами у пряному соусі

Інгредієнти:

3 ст. л.олії;

300 г гарбуза, очищеного від шкірки та нарізаного шматочками;

1 невеликий зелений перець чилі;

1 невелика цибулина, дрібно нарізана;

щіпка кмину;

2 зубчики часнику, подрібнені;

1 ч. л. меленого коріандру;

щіпка меленого червоного перцю;

1 ч. л. меленої куркуми;

400 г лісових грибів, нарізаних скибочками;

¾ чашки кокосового молока;

2 ст. л. соку лайма;

сіль, перець, кінза.

Як приготувати: