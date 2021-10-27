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Запіканка з м'ясом, млинці та тягуче печиво з шоколадом – для цього всього потрібен гарбуз

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
27 жовтня, 15:03
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Для запіканки знадобиться м'ясо курки та картопля. Особливий інгредієнт – трохио пива для заливки. Крім шоколаду, в тягучому печиві є горіхи, їх вибирайте на свій смак
Різні рецепти з гарбузом
Різні рецепти з гарбузом / Фото: Колаж: Сьогодні

Гарбуз – це не тільки ідеальний інгредієнт для всіляких зігрівальних супів, це ще багато чого смачного та оригінального.

Для запіканки потрібні будуть м'ясо курки, гарбуз та картопля, авторка рецепту – recipes_from_gt – пропонує взяти 100 мл пива для заливки.

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У млинцях з гарбузом від anyutkakovalchuk є твердий сир, обов'язково подавайте їх зі сметаною. А печиво із шоколадом та горіхами від mild_n не залишить байдужими нікого.

Якщо у вас пюре із вареного гарбуза, його потрібно проварити 5-7 хвилин, щоб випарувати зайву рідину. Для пюре з печеного гарбуза цього не потрібно.

Запіканка з гарбузом та м'ясом

Запіканка з гарбузом та м'ясом
Запіканка з гарбузом та м'ясом / Фото: instagram.com/recipes_from_gt/

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Інгредієнти:

  • Гарбуз – 300 г
  • М'ясо – 300 г
  • Картопля – 5-6 шт.
  • Цибуля, морква, часник – за смаком
  • Пиво – 100 мл
  • Яйце – 1 шт.
  • Молоко – 100 мл
  • Сир твердий для посипання
  • Сіль, перець, спеції

Як приготувати:

  1. Нарізати курку і гарбуз. Картоплю нарізати дрібніше.
  2. Змастити форму для запікання олією, додати спеції. Викласти м'ясо, гарбуз та картоплю.
  3. Для заливки змішати яйце та молоко з невеликою кількістю спецій.
  4. Нарізати дрібно цибулю та моркву. Обсмажити на олії. Додати подрібнений зубчик часнику та спеції. Влити пиво та готувати до його випаровування.
  5. Полити овочі з м'ясом, накрити фольгою та випікати 40-45 хвилин за 180 градусів. Зняти фольгу, посипати твердим сиром та готувати ще 20 хвилин.

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Млинці з гарбузом

Млинці з гарбузом
Млинці з гарбузом / Фото: instagram.com/anyutkakovalchuk

Інгредієнти:

  • Гарбуз – 300 г
  • Кефір – 150 мл
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 150 г
  • Перець, розпушувач – по 1 ч. л
  • Твердий сир – 150 г
  • Олія – 1 ст. л.

Як приготувати:

  1. Гарбуз натерти на велику тертку, додати кефір, яйця, добре все перемішати, посолити, поперчити.
  2. Просіяти борошно з розпушувачем і знову добре перемішати.
  3. Сир натерти на велику тертку і додати в тісто. Потім влити олію і перемішати все до однорідності.
  4. За бажанням можна додати 1-2 зубчики часнику та подрібнену зелень.
  5. Обсмажувати млинці на вершковому маслі під кришкою по кілька хвилин до рум'яної скоринки.

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Тягуче печиво з шоколадом та горіхами

Тягуче печиво з шоколадом
Тягуче печиво з шоколадом / Фото: www.instagram.com/mild_n

Інгредієнти на 12 штук:

  • Коричневий цукор, вершкове масло – по 100 г
  • Борошно – 190 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 10 г
  • Розпушувач, сода – по 2/3 ч. л.
  • Сіль, кориця, мелений сухий імбир – по 1/4 ч.л.
  • Гарбузове пюре, цукор – по 50 г
  • Жовток
  • Волоські горіхи, гіркий шоколад – по 50 г

Як приготувати:

  1. Розтопити вершкове масло й дати йому постояти 5 хвилин.
  2. Змішати усі види цукру. Влити тепле масло, додати гарбузове пюре, жовток та спеції. Перемішати.
  3. Поступово додати просіяне з крохмалем, розпушувачем і содою борошно і замісити тісто. Додати нарізаний шоколад та горіхи. Перемішати.
  4. Сформувати кульки і укласти на застелене деко на відстані.
  5. Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин з конвекцією. Дати постояти 5-7 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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