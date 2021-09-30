Ризото з гарбузом – рецепт хітової страви сезону

Потрібен гарбуз солодких сортів. Але ризото – це не рисова каша, рис має залишатися цілісним і не розваритися. Тому перед приготуванням його потрібно обсмажити на сухій сковороді

Ризото з гарбузом / Фото: instagram.com/naty_skv/ Стандартний набір для традиційного ризото – рис Арборіо, сухе біле вино, хороше масло і пармезан. Обов'язково потрібно буде підготувати овочевий бульйон, в ньому теж можна використовувати гарбуз. Сам процес приготування дещо трудомісткий, але в результаті старань ви отримаєте кремову текстуру страви, вершковий смак і неймовірний колір. Ризото з гарбузом Інгредієнти: Рис – 320 г

М'якоть гарбуза – 600 г

Цибуля – 1 шт.

Овочевий бульйон – 1,5 л

Пармезан – 80 г

Вершкове масло – 50 г

Біле сухе вино – 30 мл

Оливкова олія

Сіль, перець – за смаком Реклама Як приготувати: Зварити овочевий бульйон з морквою, селерою, цибулею, петрушкою і невеликою кількістю гарбуза. Процідити. Дрібно нарізати цибулю. Тушкувати на оливковій олії та повільному вогні, доки цибуля не стане прозорою. Порізаний кубиками гарбуз додати до цибулі. Готувати 5-10 хвилин. Додати 100 г бульйону. Тушкувати, доки гарбуз не стане м'якою. На сухій сковороді обсмажити рис, помішуючи, доки не стане видно його серцевини. Додати біле сухе вино, не перестаючи помішувати. Готувати, доки не випарується вино. Додати рис до гарбуза та ще 200 г бульйону. Тушкувати на повільному вогні, помішуючи, 25 хвилин. Продовжувати готувати, додаючи бульйон, доти, доки він повністю не використається. Коли рис буде аль денте, додати вершкове масло і дрібно натертий пармезан. Готувати, помішуючи, 20 хвилин. Прикрасити зеленню і пармезаном. Читайте також: Сирники і запіканки з гарбузом – ідеї для сонячного сніданку

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