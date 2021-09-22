Тыквенная каша с пшеном и оригинальный салат с яблоком и болгарским перцем – рецепты для завтрака

В сезон тыквы продолжаем готовить ее к завтраку. Мы делились рецептом тыквенного манника, теперь узнаем, как приготовить с ней вкусную кашу. Если хотите съесть несладкую кашу, то и без сахара она будет вкусной. В салат с болгарским перцем и яблоком, лучше выбирать фрукты зеленых сортов, добавьте немного консервированной кукурузы.

Тыквенная каша

Тыквенная каша на завтрак / Фото: Depositphotos

Рецепты для завтрака / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты (на две порции):

по 1 стакану молока, воды, пшена;

500 г тыквы;

3 ст. л. сахара;

2 щепотки соли;

30 г сливочного масла.

Способ приготовления:

Очистить кожуру у тыквы, нарезать ломтиками. Воду соединить с молоком в кастрюле, добавить 2 ст. л. сахара. Довести до кипения и добавить тыкву. Варить 15 минут. Крупу промыть несколько раз, тем временем растолочь тыкву. Поставить тыкву с молоком на огонь, добавить 1 ст. л. сахара и соль. Довести до кипения, всыпать крупу, перемешать. Варить, помешивая, около 20 минут. Добавить сливочное масло. Украсить орехами и сухофруктами.



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Салат с яблоком и болгарским перцем

Салат с яблоком и болгарским перцем / Фото: instagram.com/oxana.spain/

Ингредиенты:

по 1 шт. яблока и болгарского перца;

пучок зеленого лука;

140 г консервированной кукурузы;

сок половины лимона;

оливковое масло;

соль, перец.

Способ приготовления:

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Перец нарезать крупными кубиками. Яблоко очистить от сердцевины, сбрызнуть соком лимона. Мелко нарезать зеленый лук. Выложить в тарелку яблоко и перец. Добавить лук и кукурузу. Добавить соль, перец и оливковое масло. Перемешать.

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