Тыквенная каша с пшеном и оригинальный салат с яблоком и болгарским перцем – рецепты для завтрака

В сезон тыквы продолжаем готовить ее к завтраку. Мы делились рецептом тыквенного манника, теперь узнаем, как приготовить с ней вкусную кашу. Если хотите съесть несладкую кашу, то и без сахара она будет вкусной. В салат с болгарским перцем и яблоком, лучше выбирать фрукты зеленых сортов, добавьте немного консервированной кукурузы.
Тыквенная каша
Тыквенная каша на завтрак / Фото: Depositphotos
Рецепты для завтрака / Фото: Depositphotos
Ингредиенты (на две порции):
- по 1 стакану молока, воды, пшена;
- 500 г тыквы;
- 3 ст. л. сахара;
- 2 щепотки соли;
- 30 г сливочного масла.
Способ приготовления:
- Очистить кожуру у тыквы, нарезать ломтиками.
- Воду соединить с молоком в кастрюле, добавить 2 ст. л. сахара. Довести до кипения и добавить тыкву. Варить 15 минут.
- Крупу промыть несколько раз, тем временем растолочь тыкву.
- Поставить тыкву с молоком на огонь, добавить 1 ст. л. сахара и соль. Довести до кипения, всыпать крупу, перемешать.
- Варить, помешивая, около 20 минут. Добавить сливочное масло.
- Украсить орехами и сухофруктами.
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Салат с яблоком и болгарским перцем
Салат с яблоком и болгарским перцем / Фото: instagram.com/oxana.spain/
Ингредиенты:
- по 1 шт. яблока и болгарского перца;
- пучок зеленого лука;
- 140 г консервированной кукурузы;
- сок половины лимона;
- оливковое масло;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Перец нарезать крупными кубиками. Яблоко очистить от сердцевины, сбрызнуть соком лимона.
- Мелко нарезать зеленый лук.
- Выложить в тарелку яблоко и перец. Добавить лук и кукурузу. Добавить соль, перец и оливковое масло. Перемешать.