Узбекский плов за 30 минут – это возможно: рецепт для быстрого обеда

Способов приготовления одного из древнейших блюд – плова – существует десятки. В Ташкенте его готовят с тремя видами мяса в тыкве, этот же рецепт приближен к классическому узбекскому плову.

Вот только автор рецепта – LudaEasyCook Позитивная Кухня – обещает, что приготовите вы его за 30 минут. Ниже будет видео процесса, и этот плов действительно требует полчаса.

Узбекский плов / Фото: freepik.com

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Чтобы рис получился рассыпчатым, готовьте его на медленном огне, а когда вода практически испарится, не открывайте крышку в течение 5 минут, чтобы он пропарился.

Узбекский плов за 30 минут

Узбекский плов за 30 минут / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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500 г длиннозернистого риса;

470 мл воды;

400 г мяса (баранина, свинина, курица);

200 г лук репчатый;

180 г морковь;

1 головка чеснока;

3-4 зубчика чеснока;

3-4 шт. лавровый лист;

по 1 ч. л. чеснок, зира, куркума;

соль и перец, хлопья перца чили – по вкусу.

Здесь найдете рецепт плова с грибами и сливочным соусом. Его можно приготовить и на обед, и на ужин, если не любите мясо.

Как приготовить:

В глубокой сковороде подогреть 50-60 мл растительного масла. Зубчики чеснока раздавить и измельчить, добавить к маслу. Слегка обжарить. Мясо нарезать небольшими кусочками и обжарить с чесноком со всех сторон. Пока на большом огне жарится мясо, лук нарезать крупными кубиками. Морковь натереть или нарезать соломкой. Добавить лук, обжарить несколько минут. Затем – морковь. Уменьшить огонь. Налить 150 мл горячей воды. Положить лавровый лист, все специи (сначала смешать), добавить головку чеснока, перемешать. Добавить перец и соль. Накрыть крышкой и оставить тушиться 10 минут. Затем тушить еще 10 минут без крышки. Периодически мясо нужно помешивать. Хорошо промыть рис. Высыпать в кастрюлю, добавить 470 мл воды. Когда вода практически испарится, максимально уменьшить огонь и готовить 5 минут под закрытой крышкой. Быстро открыть крышку кастрюли с рисом, перемешать и готовить под крышкой 5 минут. Выключить огонь под рисом, накрыть полотенцем. К мясу насыпать рис и перемешать.

Как происходит приготовление плова за 30 минут – смотрите ниже.