Ужин без мяса – как приготовить невероятные помидоры по-провански

Помидоры по-провански или по-провансальски – это действительно очень легкий ужин. Их можно готовить для пикника и на праздники к мясу, опять же французскому блюду, говядине по-бургундски.

Для украшения используется вчерашний хлеб, который измельчается со свежей петрушкой, чесноком и оливковым маслом.

Рецепт помидоров по-провански

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Если помидоры слишком крупные, то запекать их нужно чуть больше.

Рецепт с сайта thegoodlifefrance.com.

Помидоры по-провански

Помидоры по-провански

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Ингредиенты для двух помидоров :

2 крупных помидора;

100 г немного зачерствевшего белого хлеба;

1 средний пучок петрушки;

3 зубчика чеснока;

оливковое масло;

соль, черный перец, тимьян.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 160 градусов. Очистите и порубите чеснок, измельчите в блендере с петрушкой и нарезанным хлебом. Разрежьте помидоры горизонтально пополам и выложите в форму для запекания. Приправьте солью, перцем и оливковым маслом. На каждый выложите горку из хлебных крошек. Запекайте ближе к огню около 20 минут.

В продолжении темы французской кухни – читайте о супе гарбюр, который в некотором роде похож на наш борщ.