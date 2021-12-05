Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Варшавский пирог – готовится без замеса, но с большим количеством яблок

Ирина Маслова
5 декабря, 09:19
Тесто для этого пирога состоит исключительно из сухих ингредиентов. Они соединяются и перекладываются с начинкой. В самой же начинке, кроме яблок, есть творожная масса

Этот пирог привлекателен сразу по двум причинам – не нужно замешивать тесто, так как оно состоит исключительно из сухих ингредиентов. Они смешиваются и потом перекладываются слоями с начинкой.

И второе – он действительно максимально вкусный. В традиционном рецепте есть только яблоки, в рецепте, который мы нашли, есть творог.

Варшавский пирог с яблоками / Фото: instagram.com/baffi_recepty

Реклама

Как и в норвежском пироге с максимальным количеством корицы, эта специя присутствует и в варшавском.

Фудблогер baffi_recepty предусматривает долгое выпекание. Благодаря этому яблоки и творог дадут свои соки и превратят сухие ингредиенты в мягкий и сочный корж.

Варшавский пирог с яблоками

Для теста:

Реклама
  • Мука, манка, сахар – по 1 стакану
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Сливочное масло для корочки

Для творожной начинки:

  • Творог – 250-300 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 50 г

Для яблочной начинки:

  • Яблоки – 2-3 шт.
  • Корица – 1 ч. л.

Как приготовить:

Реклама
  1. Для творожной начинки творог, яйца и сахар пробить блендером.
  2. Яблоки очистить и натереть на терке, смешать с корицей. Соединить все сухие ингредиенты.
  3. Собрать пирог слоями: стакан сухой смеси, яблоки с корицей, стакан сухой смеси, творожная масса, стакан сухой смеси
  4. Сверху натереть 50-70 г сливочного масла.
  5. Выпекать при 180 градусах 40-50 минут.