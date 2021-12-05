Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Варшавський пиріг – готується без замісу, але з великою кількістю яблук

Ірина Маслова
5 грудня, 09:19
Тісто для цього пирога складається виключно із сухих інгредієнтів. Вони з'єднуються та перекладаються з начинкою. У самій же начинці, крім яблок, є сирна маса

Цей пиріг привабливий одразу з двох причин – не потрібно замішувати тісто, оскільки воно складається виключно із сухих інгредієнтів. Вони змішуються і потім перекладаються шарами з начинкою.

І друге – він справді максимально смачний. У традиційному рецепті є лише яблука, у рецепті, який ми знайшли, є сир.

Варшавський пиріг з яблуками / Фото: instagram.com/baffi_recepty

Реклама

Як і в норвезькому пирозі з максимальною кількістю кориці, ця спеція присутня і у варшавському.

Фудблогерка baffi_recepty передбачає тривале випікання. Завдяки цьому яблука та сир дадуть свої соки та перетворять сухі інгредієнти на м'який та соковитий корж.

Варшавський пиріг з яблуками

Для тіста:

Реклама
  • Борошно, манка, цукор – по 1 склянці
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Вершкове масло для скоринки

Для сирної начинки:

  • Сир – 250-300 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Цукор – 50 г

Для яблучної начинки:

  • Яблука – 2-3 шт.
  • Кориця – 1 ч. л.

Як приготувати:

Реклама
  1. Для сирної начинки сир, яйця та цукор пробити блендером.
  2. Яблука очистити та натерти на тертці, змішати з корицею. Поєднати всі сухі інгредієнти.
  3. Зібрати пиріг шарами: склянка сухої суміші, яблука з корицею, склянка сухої суміші, сирна маса, склянка сухої суміші
  4. Зверху натерти 50-70 г вершкового масла.
  5. Випікати за 180 градусів 40-50 хвилин.