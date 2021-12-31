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Вегетарианский оливье с авокадо – оценят даже те, кто неравнодушен к мясу

Ирина Маслова
31 декабря, 11:08
Еще понадобятся груша, свежий огурец и свежий горошек. Заправляется этот оливье соусом из кешью, сока лимона и зерен горчицы

Еще один отличный рецепт на новогодний стол для тех, кто не ест мяса. И не только для них. В том смысле, что среди огромного количества жирной еды, можно приготовить и этот оливье.

В нем гармонично соединятся авокадо, огурец и груша. Заправка из кешью и лимонного сока придадут салату неповторимый привкус.

Вегетарианский оливье / Фото: instagram.com/leaf_of_green/

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Рецепт нашли на странице leaf_of_green.

Вегетарианский оливье

Ингредиенты:

  • Свежий огурец (большой) – 1 шт.
  • Свежий зеленый горошек – 150 г
  • Груша сорт Конференция или другая с кислинкой – 1 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Лук-порей (белая часть) – немного по желанию

Для соуса:

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  • Кешью, вода – по 60 г
  • Лимонный сок – 10 г
  • Зерна горчицы – 1 ч. л. + для украшения
  • Соль

Как приготовить:

  1. Огурец, грушу и авокадо нарезать кубиками. И тонкими кольцами лук- порей. Авокадо сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнел.
  2. Для соуса кешью промыть, замочить в воде, промыть. Зерна горчицы также промыть и замочить на несколько часов.
  3. В блендере зерна горчицы, воду и лимонный сок взбить. Частями добавить кешью и снова взбить. Должен получиться однородный красивый соус. В конце добавить соль.
  4. Заправить салат и украсить зернами горчицы.