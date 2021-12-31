Вегетарианский оливье с авокадо – оценят даже те, кто неравнодушен к мясу

Еще один отличный рецепт на новогодний стол для тех, кто не ест мяса. И не только для них. В том смысле, что среди огромного количества жирной еды, можно приготовить и этот оливье.

В нем гармонично соединятся авокадо, огурец и груша. Заправка из кешью и лимонного сока придадут салату неповторимый привкус.

Вегетарианский оливье / Фото: instagram.com/leaf_of_green/

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Рецепт нашли на странице leaf_of_green.

Вегетарианский оливье

Ингредиенты:

Свежий огурец (большой) – 1 шт.

Свежий зеленый горошек – 150 г

Груша сорт Конференция или другая с кислинкой – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Лук-порей (белая часть) – немного по желанию

Для соуса:

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Кешью, вода – по 60 г

Лимонный сок – 10 г

Зерна горчицы – 1 ч. л. + для украшения

Соль

Как приготовить: