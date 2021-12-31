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Вегетаріянський олів'є з авокадо – оцінять навіть ті, хто небайдужий до м'яса

Ірина Маслова
31 грудня, 11:08
Ще знадобляться груша, свіжий огірок та свіжий горошок. Заправляється цей олів'є соусом з кеш'ю, соку лимона та зерен гірчиці

Ще один чудовий рецепт на новорічний стіл для тих, хто не їсть м'яса. І не лише для них. У тому сенсі, що серед величезної кількості жирної їжі можна приготувати і цей олів'є.

У ньому гармонійно з'єднаються авокадо, огірок та груша. Заправка з кеш'ю та лимонного соку додадуть салату неповторного присмаку.

Вегетаріянський олів'є / Фото: instagram.com/leaf_of_green/

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Рецепт знайшли на сторінці leaf_of_green.

Вегетаріянський олів'є

Інгредієнти:

  • Свіжий огірок (великий) – 1 шт.
  • Свіжий зелений горошок – 150 г
  • Груша сорт Конференція або інша з кислинкою – 1 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Цибуля-порей (біла частина) – небагато за бажанням

Для соусу:

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  • Кеш'ю, вода – по 60 г
  • Лимонний сік – 10 г
  • Зерна гірчиці – 1 ч. л. + для прикраси
  • Сіль

Як приготувати:

  1. Огірок, грушу та авокадо нарізати кубиками. І тонкими кільцями цибулю-порей. Авокадо збризнути лимонним соком, щоб не потемнів.
  2. Для соусу кеш'ю промити, замочити у воді, промити. Зерна гірчиці також промити та замочити на кілька годин.
  3. У блендері зерна гірчиці, воду та лимонний сік збити. Частинами додати кеш'ю та знову збити. Має вийти красивий однорідний соус. Наприкінці додати сіль.
  4. Заправити салат та прикрасити зернами гірчиці.