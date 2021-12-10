Великолепный картофельный гратен – пройти мимо этого рецепта нельзя

Вот уже если и надо что-то очень симпатичное из картофеля, то стоит обратить внимание на гратен родом из Франции.

Несмотря на то, что в каждой стране есть свое коронное блюдо из этого овоща, одно из них – картофельное пюре стампот из Нидерландов, гратен любят везде.

Картофель гратен / Фото: cooking.nytimes.com

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У него три условия – это максимально тонко нарезанный картофель, жирные сливки и сыр.

Кулинарные редакторы из The New York Times советуют не бояться экспериментов. Между слоями картофеля можно выложить зелень, измельченный лук. Ну и сыр, если любите его, то количество увеличивайте.

Картофель гратен

Ингредиенты:

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1 кг картофеля, очищенного и нарезанного ломтиками толщиной до 1 см;

2 ст. л. сливочного масла;

400 мл жирных сливок

50 г тертого пармезана или другого твердого сыра;

щепотка мускатного ореха – по желанию;

соль, черный перец.

Как приготовить: