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Дивовижний картопляний гратен – пройти повз цей рецепт не можна

Ірина Маслова
10 грудня, 18:50
Коли картопля буде максимально тонко нарізана, потрібно викласти її в сковороду, залити вершками та готувати на плиті. І вже разом із сиром він дійде до готовності у духовці

От якщо і треба щось дуже симпатичне з картоплі, то варто звернути увагу на гратен родом з Франції.

Попри те, що в кожній країні є своя коронна страва з цього овочу, одна з них – картопляне пюре стампот з Нідерландів, гратен люблять усюди.

Картопля гратен / Фото: cooking.nytimes.com

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У нього три умови – це максимально тонко нарізана картопля, жирні вершки та сир.

Кулінарні редактори з The New York Times радять не боятися експериментів. Між шарами картоплі можна викласти зелень, подрібнену цибулю. Ну і сир, якщо його любите, то кількість збільшуйте.

Картопля гратен

Інгредієнти:

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  • 1 кг картоплі, очищеної та нарізаної скибочками завтовшки до 1 см;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • 400 мл жирних вершків
  • 50 г тертого пармезану або іншого твердого сиру;
  • щіпка мускатного горіха – за бажанням;
  • сіль, чорний перець.

Як приготувати:

  1. Духовку розігрійте до 200 градусів. Приправляючи кожен шар сіллю та перцем, викладіть картоплю в сковороду.
  2. Посипте нарізаним вершковим маслом і залийте вершки.
  3. Доведіть до кипіння на середньому або сильному вогні. Зменште до мінімуму і готуйте 10 хвилин без кришки, доки вершки не зменшаться приблизно наполовину.
  4. Перенесіть у духовку і запікайте, доки верх не стане золотаво-коричневим, близько 10 хвилин. Зменшіть вогонь і готуйте, доки картопля не стане м'якою, а верх добре підрум'яниться, ще близько 8 хвилин.
  5. Зверху посипте тертим сиром і поверніть у духовку, доки сир не розплавиться і не стане золотавим, приблизно 3-5 хвилин. Посипте щіпкою мускатного горіха та подавайте.