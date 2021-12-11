Венецианская пинца – отличный зимний десерт к чаю или глинтвейну

Увесистая, плотная и красивая – сложно найти людей, которые были бы хорошо знакомы с венецианской пинцей. А зря. Этот зимний десерт достойный внимания.

Его обожают в регионе Венето, традиционно выпекают и на праздник Богоявления 6 января. Пинцу удобно брать на прогулку, она не становится хуже, когда холодная.

Венецианская пинца / Фото: www.lemanzane.com

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Внешне похожа на запеканку, но творога, как в цитрусовой мильяччо, в пинце нет. Впрочем, канонов в рецептуре тоже не существует – у каждой хозяйки она своя. Разве что изюм нужно замочить в граппе да добавить к тесту семена фенхеля.

Граппу заменяем другим крепким алкоголем, а семена фенхеля, если не нравится легкий привкус лекарств, можно убрать вообще.

На сайте Lemanzane.com рекомендуют не есть пинцу сразу, ей надо настояться хотя бы сутки. Но это не обязательно. Вряд ли получится эту рекомендацию соблюсти.

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Венецианская пинца

Ингредиенты:

200 г кукурузной муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

100 г муки;

100 г сахара;

1 л молока;

60 г сушеного инжира;

40 г кедровых орехов или любых других;

60 г изюма;

80 мл граппы или другого крепкого алкоголя;

100 г масла;

семена фенхеля – по вкусу.

Как приготовить: