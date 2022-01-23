Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Витаминные лепешки – рецепт классной альтернативы хлебу

Ирина Маслова
23 января, 18:49
Они еще и зеленые, ведь среди ингредиентов – целый стакан нарезанного зеленого лука. Жарятся на растительном масле, подаются отдельно или к первым блюдам

Лепешки – когда нужно быстро приготовить что-нибудь печеное или заменить хлеб. Это можно сделать с помощью классных грузинских чвиштари с сулугуни или этих с зеленым луком.

Это максимально простой рецепт. Если хочется еще больше зелени, то используйте свежий укроп или петрушку.

Лепешки с зеленым луком / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Реклама

Фублогер matushka_hariet предлагает подавать их со сметаной или к первым блюдам.

Лепешки с зеленым луком

Лепешки с зеленым луком / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Ингредиенты:

Реклама
  • 250 г муки;
  • щепотка соли;
  • 180 мл теплой воды;
  • стакан нарезанного зеленого лука;
  • зубчик чеснока;
  • 5 ст. л. растительного масла;
  • любимые специи.

Здесь найдете еще один рецепт лепешек – с индейкой и сыром.

Как приготовить:

  1. Соединить муку и соль, влить воду и замесить тесто. Скатать в шар, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 30 минут.
  2. Чеснок раздавить в растительное масло и смешать со специями.
  3. Тесто разделить на четыре части, обмазать чесночным маслом, посыпать луком и свернуть в улитку. Снова раскатать.
  4. Жарить до готовности на растительном масле.