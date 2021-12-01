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Вкус детства – как приготовить праздничное печенье "Шишки" с какао

Ирина Маслова
1 декабря, 10:54
Для этой выпечки не нужны специальные формы, "шишки" формируются руками, а узор придается ножом. Если любите более насыщенный вкус шоколада, количество какао можно удвоить

Когда-то это печенье выпекалась в преддверии Нового года, украшалось сахарной пудрой, выкладывалось в красивую тарелку и ставилось на праздничный стол.

Специального оборудования и формочек, как было с "Мишками-шишками", не нужно. Печенье формируется руками, а узор придается ножом.

Печенье "Шишки" - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/bar.cook

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Автор рецепта bar.cook предлагает усложнить подачу печенья, скрепив два с помощью любимого джема.

Печенье "Шишки"

Ингредиенты на 15 штук:

  • 100 г сливочного масла (комнатной температуры);
  • 90 г сахара;
  • 50 мл растительного масла (без запаха)
  • 1 яйцо;
  • 25 г какао;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя;
  • 270-300 г муки;
  • цедра одного апельсина.

Как приготовить:

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  1. Сливочное масло растереть с сахаром, добавить растительное масло и яйцо, перемешать лопаткой.
  2. В полученную массу мелко натереть цедру апельсина, добавить какао и перемешать.
  3. Постепенно ввести муку с разрыхлителем и замесить тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 20 минут.
  4. Разделить на 15 частей и придать форму овала, сузив к верху. На каждом овале сделать рисунок с помощью тупой стороны ножа.
  5. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Украсить сахарной пудрой.