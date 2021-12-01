Вкус детства – как приготовить праздничное печенье "Шишки" с какао

Когда-то это печенье выпекалась в преддверии Нового года, украшалось сахарной пудрой, выкладывалось в красивую тарелку и ставилось на праздничный стол.
Специального оборудования и формочек, как было с "Мишками-шишками", не нужно. Печенье формируется руками, а узор придается ножом.
Печенье "Шишки" - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/bar.cook
Автор рецепта bar.cook предлагает усложнить подачу печенья, скрепив два с помощью любимого джема.
Печенье "Шишки"
Ингредиенты на 15 штук:
- 100 г сливочного масла (комнатной температуры);
- 90 г сахара;
- 50 мл растительного масла (без запаха)
- 1 яйцо;
- 25 г какао;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя;
- 270-300 г муки;
- цедра одного апельсина.
Как приготовить:
- Сливочное масло растереть с сахаром, добавить растительное масло и яйцо, перемешать лопаткой.
- В полученную массу мелко натереть цедру апельсина, добавить какао и перемешать.
- Постепенно ввести муку с разрыхлителем и замесить тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 20 минут.
- Разделить на 15 частей и придать форму овала, сузив к верху. На каждом овале сделать рисунок с помощью тупой стороны ножа.
- Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Украсить сахарной пудрой.