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Смак дитинства – як приготувати печиво "Шишки" з какао

Ірина Маслова
1 грудня, 10:54
Для цієї випічки не потрібні спеціяльні форми, "шишки" формуються руками, а візерунок робиться ножем. Якщо любите насиченіший смак шоколаду, кількість какао можна подвоїти

Колись це печиво випікалася напередодні Нового року, оздоблювалося цукровою пудрою, викладалося в красиву тарілку і ставилося на святковий стіл.

Спеціяльного обладнання та форм, як було з "Ведмедиками-шишками", не потрібно. Печиво формується руками, а візерунок надрізається ножем.

Печиво "Шишки" - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/bar.cook

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Автор рецепта bar.cook пропонує ускладнити подачу печива, скріпивши два за допомогою улюбленого джему.

Печиво "Шишки"

Інгредієнти на 15 штук:

  • 100 г вершкового масла (кімнатної температури);
  • 90 г цукру;
  • 50 мл олії (без запаху)
  • 1 яйце;
  • 25 г какао;
  • 0,5 ч. л. розпушувача;
  • 270-300 г борошна;
  • цедра одного апельсина.

Як приготувати:

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  1. Вершкове масло розтерти з цукром, додати олію і яйце, перемішати лопаткою.
  2. В отриману масу дрібно натерти цедру апельсина, додати какао і перемішати.
  3. Поступово ввести борошно з розпушувачем та замісити тісто. Воно має бути м'яким і не липнути до рук. Загорнути у плівку та прибрати в холодильник на 20 хвилин.
  4. Розділити на 15 частин і надати форму овалу, звузивши зверху. На кожному овалі зробити малюнок за допомогою тупого боку ножа.
  5. Випікати в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Прикрасити цукровою пудрою.