Смак дитинства – як приготувати печиво "Шишки" з какао

Колись це печиво випікалася напередодні Нового року, оздоблювалося цукровою пудрою, викладалося в красиву тарілку і ставилося на святковий стіл.

Спеціяльного обладнання та форм, як було з "Ведмедиками-шишками", не потрібно. Печиво формується руками, а візерунок надрізається ножем.

Печиво "Шишки" - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/bar.cook

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Автор рецепта bar.cook пропонує ускладнити подачу печива, скріпивши два за допомогою улюбленого джему.

Печиво "Шишки"

Інгредієнти на 15 штук:

100 г вершкового масла (кімнатної температури);

90 г цукру;

50 мл олії (без запаху)

1 яйце;

25 г какао;

0,5 ч. л. розпушувача;

270-300 г борошна;

цедра одного апельсина.

Як приготувати:

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