Вкусные пирожки, где вместо теста вафельные коржи из магазина (видео)

Тесто для пирожков или чебуреков можно заменить даже тертыми кабачками, об одном таком рецепте мы писали.

То есть времени на замес тратить не приходится. Здесь используется картофельное пюре, ветчина и твердый сыр. Хотя вариантов для начинки больше, чем достаточно.

Как приготовить пирожки из вафельных коржей / Фото: Коллаж: Сегодня

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Как говорит автор рецепта Галя Курпікова, картофельное пюре перед формовкой пирожков должно быть теплым.

Вафельные пирожки

Вафельные пирожки

Ингредиенты:

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вафельные коржи – 2 шт.;

картофель – 500 г;

ветчина – 100 г

сыр твердый – 70 г

яйцо.

Как приготовить:

Отварить картофель, сделать картофельное пюре. По вкусу добавить специи, можно зелень. Ветчину и сыр нарезать тонко. Картофельное пюре распределить по коржам, выложить ветчину, сверху – сыр. Свернуть в рулет. Яйцо взбить, сковороду разогреть с растительным маслом. Опустить пирожки во взбитое яйцо и обжарить пирожки по минуте со всех сторон.

Подробней об этих пирожках смотрите в видео.

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