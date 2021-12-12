Достойный ответ брауни – как приготовить блонди с белым шоколадом

Блонди, несмотря на свою простоту и скорость приготовления, вполне может стать в ряд с самыми известными пирожными мира.
По текстуре блонди такое же, как и брауни. А именно – плотноватая и слегка хрустящая корочка, которая скрывает под собой нежный, тягучий и влажный бисквит.
Пирожное блонди / Фото: instagram.com/elmira88kh/
Главное отличие – это цвет. Для блонди нужен белый шоколад и желательно тростниковый сахар. Вместе они придадут десерту приятный карамельный вкус.
В рецепте от elmira88khприсутствуют орехи, фублогер не указывает, какие конкретно они нужны, так что берите по своему вкусу.
Пирожное блонди
Ингредиенты:
- Мука – 120 г
- Разрыхлитель – 2 г
- Соль – 0,5 ч. л.
- Орехи – 60 г
- Сливочное масло – 80 г
- Сахар – 130 г
- Яйцо – 1 шт.
- Белый шоколад – 50 г
Как приготовить:
- Просеять и смешать муку, разрыхлитель и соль. Добавить к ним рубленные орехи.
- Масло (растопленное), сахар и яйцо взбить до белого цвета. Соединить с сухими ингредиентами и мелко нарезанным шоколадом.
- Тесто вылить в форму для запекания, смазанную сливочным маслом.
- Выпекать 20-25 минут при температуре 170-180 градусов. Остудить и нарезать на квадратные порции.