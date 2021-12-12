Гідна відповідь брауні – як приготувати блонді з білим шоколадом

Блонді, попри свою простоту та швидкість приготування, цілком може стати в ряд з найвідомішими тістечками світу.

За текстурою блонді таке ж, як і брауні. А саме – щільна й злегка хрустка скоринка, яка приховує під собою ніжний, тягучий і вологий бісквіт.

Тістечко блонді / Фото: instagram.com/elmira88kh/

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Головна відмінність – це колір. Для блонді потрібен білий шоколад і бажано тростинний цукор. Разом вони додадуть десерту приємного карамельного смаку.

У рецепті від elmira88khприсутні горіхи , фублогерка не вказує, які конкретно вони потрібні, тож беріть на свій смак.

Тістечко блонді

Інгредієнти:

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Борошно – 120 г

Розпушувач – 2 г

Сіль – 0,5 ч. л.

Горіхи – 60 г

Вершкове масло – 80 г

Цукор – 130 г

Яйце – 1 шт.

Білий шоколад – 50 г

Як приготувати: