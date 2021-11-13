Выпечка с хурмой – рецепты сочного бисквита и торта медового

Если вам до сих пор не приходилось использовать хурму в выпечке, то нужно исправлять эту ситуацию. Она получается очень интересной на вкус, когда находится в процессе запекания с другими ингредиентами.

Торт "Медовая хурма" от tutslad_ko – это торт-праздник. Он красивый, сочный и не такой сложный в приготовлении, как может казаться.

Рецепты выпечки с хурмой / Фото: Коллаж: Сегодня

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Пирог с хурмой от juliavladislava требует немного миндальной муки, если ее нет, то можно обойтись без этого ингредиента.

Перед тем, как начать, ознакомьтесь с 7 важными лайфхаками для идеальной домашней выпечки.

Пирог с хурмой

Пирог с хурмой / Фото: instagram.com/juliavladislava/

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Ингредиенты:

Мука – 300 г

Сахар – 150 г

Сливочное масло – 70 г

Яйца – 2 шт.

Хурма – 3 шт.

Миндальная мука – 50 г

Разрыхлитель – 16 г

Цедра 1 апельсина

Как приготовить:

Миксером соединить размягченное масло и сахар. По одному, продолжая перемешивать, добавить 2 яйца. Хурму очистить от кожуры, превратить в пюре, добавить к маслу с сахаром и хорошо перемешать. Добавить тертую цедру апельсина. Постепенно добавить просеянную муку, перемешивая, чтобы в тесте не образовывались комочки. Добавить разрыхлитель и миндальную муку. Все хорошо перемешать и выложить в форму, предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой. Выпекать при 170 градусах полтора часа. Готовность проверять зубочисткой.

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Торт "Медовая хурма"

Торт "Медовая хурма" / Фото: instagram.com/tutslad_ko/

Ингредиенты для бисквита:

Яйца – 3 шт.

Мука – 200 г

Сахар – 100 г

Мед – 80 г

Сода, разрыхлитель – по 0,5 ч. л.

Для карамели:

Сахар – 100 г

Сливки – 60 г

Масло сливочное, мед – по 20 г

Хурма – 200 г

Для крема:

Творожный сыр – 300 г

Сметана 20% – 200 г

Сахарная пудра – 80 г

Как приготовить: