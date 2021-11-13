Выпечка с хурмой – рецепты сочного бисквита и торта медового

Если вам до сих пор не приходилось использовать хурму в выпечке, то нужно исправлять эту ситуацию. Она получается очень интересной на вкус, когда находится в процессе запекания с другими ингредиентами.
Торт "Медовая хурма" от tutslad_ko – это торт-праздник. Он красивый, сочный и не такой сложный в приготовлении, как может казаться.
Рецепты выпечки с хурмой / Фото: Коллаж: Сегодня
Пирог с хурмой от juliavladislava требует немного миндальной муки, если ее нет, то можно обойтись без этого ингредиента.
Перед тем, как начать, ознакомьтесь с 7 важными лайфхаками для идеальной домашней выпечки.
Пирог с хурмой
Пирог с хурмой / Фото: instagram.com/juliavladislava/
Ингредиенты:
- Мука – 300 г
- Сахар – 150 г
- Сливочное масло – 70 г
- Яйца – 2 шт.
- Хурма – 3 шт.
- Миндальная мука – 50 г
- Разрыхлитель – 16 г
- Цедра 1 апельсина
Как приготовить:
- Миксером соединить размягченное масло и сахар. По одному, продолжая перемешивать, добавить 2 яйца.
- Хурму очистить от кожуры, превратить в пюре, добавить к маслу с сахаром и хорошо перемешать.
- Добавить тертую цедру апельсина.
- Постепенно добавить просеянную муку, перемешивая, чтобы в тесте не образовывались комочки.
- Добавить разрыхлитель и миндальную муку.
- Все хорошо перемешать и выложить в форму, предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой.
- Выпекать при 170 градусах полтора часа. Готовность проверять зубочисткой.
Торт "Медовая хурма"
Торт "Медовая хурма" / Фото: instagram.com/tutslad_ko/
Ингредиенты для бисквита:
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 200 г
- Сахар – 100 г
- Мед – 80 г
- Сода, разрыхлитель – по 0,5 ч. л.
Для карамели:
- Сахар – 100 г
- Сливки – 60 г
- Масло сливочное, мед – по 20 г
- Хурма – 200 г
Для крема:
- Творожный сыр – 300 г
- Сметана 20% – 200 г
- Сахарная пудра – 80 г
Как приготовить:
- Для бисквита взбить яйца и сахар около 10 минут до пышной пены.
- В сотейнике растопить мед, добавить соду и перемешать. Должна образоваться пена. Добавить к яйцам и взбить.
- Ввести просеянную муку и разрыхлитель и перемешать лопаткой.
- Выпекать при 170 градусах 30-40 минут.
- Для карамели в сотейнике нагреть сахар, не перемешивая, до полного растворения. Ввести горячие сливки. Затем – мед и сливочное масло, перемешать.
- Добавить мелко нарезанную хурму, убрать в холодильник.
- Для крема взбить творожный сыр с сахарной пудрой, добавить сметану и взбить до густоты.
- Бисквит разрезать на три коржа и промазать кремом. В каждом корже сделать углубление по кругу и выложить хурму в карамели.
- Сверху украсить кремом.