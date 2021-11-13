Випічка з хурмою – рецепти соковитого бісквіта й торта медового

Якщо вам досі не доводилося використовувати хурму у випічці, треба виправляти цю ситуацію. Вона є дуже цікавою на смак, коли перебуває у процесі запікання з іншими інгредієнтами.

Торт "Медова хурма" від tutslad_ko – це торт-свято. Він гарний, соковитий і не такий складний у приготуванні, як здається.

Рецепти випічки з хурмою / Фото: Колаж: Сьогодні

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Пиріг з хурмою від juliavladislava вимагає трохи мигдального борошна, якщо його немає, можна обійтися без цього інгредієнта.

Перед тим, як почати, ознайомтеся з 7 важливими лайфхаками для ідеальної домашньої випічки.

Пиріг з хурмою

Пиріг з хурмою / Фото: instagram.com/juliavladislava/

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Інгредієнти:

Борошно – 300 г

Цукор – 150 г

Вершкове масло – 70 г

Яйця – 2 шт.

Хурма – 3 шт.

Мигдальне борошно – 50 г

Розпушувач – 16 г

Цедра 1 апельсина

Як приготувати:

Міксером з'єднати розм'якшене масло та цукор. По одному, продовжуючи перемішувати, додати 2 яйця. Хурму очистити від шкірки, перетворити на пюре, додати до масла з цукром і добре перемішати. Додати терту цедру апельсина. Поступово додатипросіяне борошно, перемішуючи, щоб у тісті не утворювалися грудочки. Додати розпушувач та мигдальне борошно. Усе добре перемішати і викласти у форму, попередньо змащену маслом та посипану борошном. Випікати за 170 градусів півтори години. Готовність перевіряти зубочисткою.

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Торт "Медова хурма"

Торт "Медова хурма" / Фото: instagram.com/tutslad_ko/

Інгредієнти для бісквіта:

Яйця – 3 шт.

Борошно – 200 г

Цукор – 100 г

Мед – 80 г

Сода, розпушувач – по 0,5 ч. л.

Для карамелі:

Цукор – 100 г

Вершки – 60 г

Масло вершкове, мед – по 20 г

Хурма – 200 г

Для крему:

Вершковий сир – 300 г

Сметана 20% – 200 г

Цукрова пудра – 80 г

Як приготувати: