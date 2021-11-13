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Випічка з хурмою – рецепти соковитого бісквіта й торта медового

Ірина Маслова
13 листопада, 10:00
Пиріг з хурмою має ще й цитрусовий аромат, цедра додається в тісто. Торт "Медова хурма" готується трохи довше, у кремі для нього є вершковий сир та сметана

Якщо вам досі не доводилося використовувати хурму у випічці, треба виправляти цю ситуацію. Вона є дуже цікавою на смак, коли перебуває у процесі запікання з іншими інгредієнтами.

Торт "Медова хурма" від tutslad_ko – це торт-свято. Він гарний, соковитий і не такий складний у приготуванні, як здається.

Рецепти випічки з хурмою / Фото: Колаж: Сьогодні

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Пиріг з хурмою від juliavladislava вимагає трохи мигдального борошна, якщо його немає, можна обійтися без цього інгредієнта.

Перед тим, як почати, ознайомтеся з 7 важливими лайфхаками для ідеальної домашньої випічки.

Пиріг з хурмою

Пиріг з хурмою / Фото: instagram.com/juliavladislava/

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Інгредієнти:

  • Борошно – 300 г
  • Цукор – 150 г
  • Вершкове масло – 70 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Хурма – 3 шт.
  • Мигдальне борошно – 50 г
  • Розпушувач – 16 г
  • Цедра 1 апельсина

Як приготувати:

  1. Міксером з'єднати розм'якшене масло та цукор. По одному, продовжуючи перемішувати, додати 2 яйця.
  2. Хурму очистити від шкірки, перетворити на пюре, додати до масла з цукром і добре перемішати.
  3. Додати терту цедру апельсина.
  4. Поступово додатипросіяне борошно, перемішуючи, щоб у тісті не утворювалися грудочки.
  5. Додати розпушувач та мигдальне борошно.
  6. Усе добре перемішати і викласти у форму, попередньо змащену маслом та посипану борошном.
  7. Випікати за 170 градусів півтори години. Готовність перевіряти зубочисткою.

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Торт "Медова хурма"

Торт "Медова хурма" / Фото: instagram.com/tutslad_ko/

Інгредієнти для бісквіта:

  • Яйця – 3 шт.
  • Борошно – 200 г
  • Цукор – 100 г
  • Мед – 80 г
  • Сода, розпушувач – по 0,5 ч. л.

Для карамелі:

  • Цукор – 100 г
  • Вершки – 60 г
  • Масло вершкове, мед – по 20 г
  • Хурма – 200 г

Для крему:

  • Вершковий сир – 300 г
  • Сметана 20% – 200 г
  • Цукрова пудра – 80 г

Як приготувати:

  1. Для бісквіта збити яйця та цукор близько 10 хвилин до пишної піни.
  2. У сотейнику розтопити мед, додати соду і перемішати. Має утворитися піна. Додати до яєць і збити.
  3. Ввести просіяне борошно та розпушувач і перемішати лопаткою.
  4. Випікати за 170 градусів 30-40 хвилин.
  5. Для карамелі в сотейнику нагріти цукор, не перемішуючи, до розчинення. Ввести гарячі вершки. Потім – мед та вершкове масло, перемішати.
  6. Додати дрібно нарізану хурму, прибрати у холодильник.
  7. Для крему збити сир з цукровою пудрою, додати сметану і збити до густоти.
  8. Бісквіт розрізати на три коржі та промазати кремом. У кожному коржі зробити поглиблення по колу та викласти хурму в карамелі.
  9. Зверху прикрасити кремом.