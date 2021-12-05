Яблочное печенье с соленой карамелью – рецепт тягучей и ароматной выпечки

Подобная выпечка, то есть когда в печенье добавляются кусочки шоколада, фрукты или ягоды, будет актуальной всегда.
Карамель не является декором для печенья, она попадает в тесто, делая его после выпекания тягучим и с широким спектром вкусов.
Яблочное печенье с соленой карамелью / Фото: www.bonappetit.com
Этот рецепт от Вonappetit.com предусматривает долгое тушения яблок с сахаром и маслом, чтобы из будущей карамели исчезла жидкость почти полностью.
Яблочное печенье с соленой карамелью
Ингредиенты для карамели:
- 3 яблока, очищенные от сердцевины;
- 250 г сахара;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- по 1 ч. л. соли и корицы;
- половина ч. л. молотого кардамона;
- щепотка тертого мускатного ореха.
Для теста:
- 450 г муки;
- по 1 ч. л. соли, соды;
- 250 г сливочного масла;
- 200 г сахара + 100 г коричневого сахара;
- 2 больших яйца;
- ванилин.
Как приготовить:
- Для карамели натрите яблоки на крупной терке. Переложите на марлю и выжмите сок. Его нужно перелить в стакан.
- В сотейнике соедините сахар с яблочным соком, доведите до кипения. Готовьте 5-7 минут. Снимите карамель с огня и добавьте масло, соль, корицу, кардамон и мускатный орех.
- На сковороду добавьте тертые яблоки и смесь из сока. Готовьте 10 минут. Карамель должна быть липкой. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и разложите ровным слоем, дайте остыть 30 минут. Отложите 50 г яблочной карамели для украшения печенья.
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Соедините муку, соль, пищевую соду.
- Взбейте масло, сахарный песок и коричневый сахар в миксере около 2 минут. Добавляйте яйца по одному, тщательно перемешивая, затем добавьте ваниль.
- Снизьте скорость миксера и добавьте сухие ингредиенты, перемешайте до однородности.
- Добавьте яблочную карамель, аккуратно и тщательно перемешайте лопаткой.
- Разделите тесто на порции и выложите на застеленный противень на расстоянии, украсьте отложенной яблочной карамелью и посыпьте морской солью.
- Выпекайте печенье до золотистого цвета 13-16 минут. Дайте остыть 5 минут на противне.