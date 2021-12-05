Яблочное печенье с соленой карамелью – рецепт тягучей и ароматной выпечки

Подобная выпечка, то есть когда в печенье добавляются кусочки шоколада, фрукты или ягоды, будет актуальной всегда.

Карамель не является декором для печенья, она попадает в тесто, делая его после выпекания тягучим и с широким спектром вкусов.

Яблочное печенье с соленой карамелью / Фото: www.bonappetit.com

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Этот рецепт от Вonappetit.com предусматривает долгое тушения яблок с сахаром и маслом, чтобы из будущей карамели исчезла жидкость почти полностью.

Яблочное печенье с соленой карамелью

Ингредиенты для карамели:

3 яблока, очищенные от сердцевины;

250 г сахара;

2 ст. л. сливочного масла;

по 1 ч. л. соли и корицы;

половина ч. л. молотого кардамона;

щепотка тертого мускатного ореха.

Для теста:

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450 г муки;

по 1 ч. л. соли, соды;

250 г сливочного масла;

200 г сахара + 100 г коричневого сахара;

2 больших яйца;

ванилин.

Как приготовить: