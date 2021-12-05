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Яблочное печенье с соленой карамелью – рецепт тягучей и ароматной выпечки

Ирина Маслова
5 декабря, 16:24
Как утверждают авторы рецепта, из набора ингредиентов получится 24 печенья. Карамель не декорирует выпечку, а попадает в тесто. Для максимального вкуса посыпьте заготовки морской солью

Подобная выпечка, то есть когда в печенье добавляются кусочки шоколада, фрукты или ягоды, будет актуальной всегда.

Карамель не является декором для печенья, она попадает в тесто, делая его после выпекания тягучим и с широким спектром вкусов.

Яблочное печенье с соленой карамелью / Фото: www.bonappetit.com

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Этот рецепт от Вonappetit.com предусматривает долгое тушения яблок с сахаром и маслом, чтобы из будущей карамели исчезла жидкость почти полностью.

Яблочное печенье с соленой карамелью

Ингредиенты для карамели:

  • 3 яблока, очищенные от сердцевины;
  • 250 г сахара;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • по 1 ч. л. соли и корицы;
  • половина ч. л. молотого кардамона;
  • щепотка тертого мускатного ореха.

Для теста:

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  • 450 г муки;
  • по 1 ч. л. соли, соды;
  • 250 г сливочного масла;
  • 200 г сахара + 100 г коричневого сахара;
  • 2 больших яйца;
  • ванилин.

Как приготовить:

  1. Для карамели натрите яблоки на крупной терке. Переложите на марлю и выжмите сок. Его нужно перелить в стакан.
  2. В сотейнике соедините сахар с яблочным соком, доведите до кипения. Готовьте 5-7 минут. Снимите карамель с огня и добавьте масло, соль, корицу, кардамон и мускатный орех.
  3. На сковороду добавьте тертые яблоки и смесь из сока. Готовьте 10 минут. Карамель должна быть липкой. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и разложите ровным слоем, дайте остыть 30 минут. Отложите 50 г яблочной карамели для украшения печенья.
  4. Разогрейте духовку до 190 градусов. Соедините муку, соль, пищевую соду.
  5. Взбейте масло, сахарный песок и коричневый сахар в миксере около 2 минут. Добавляйте яйца по одному, тщательно перемешивая, затем добавьте ваниль.
  6. Снизьте скорость миксера и добавьте сухие ингредиенты, перемешайте до однородности.
  7. Добавьте яблочную карамель, аккуратно и тщательно перемешайте лопаткой.
  8. Разделите тесто на порции и выложите на застеленный противень на расстоянии, украсьте отложенной яблочной карамелью и посыпьте морской солью.
  9. Выпекайте печенье до золотистого цвета 13-16 минут. Дайте остыть 5 минут на противне.