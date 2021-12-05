Яблучне печиво із солоною карамеллю – рецепт тягучої та ароматної випічки

Подібна випічка, тобто коли до печива додаються шматочки шоколаду, фрукти чи ягоди, буде актуальною завжди.

Карамель у цьому печиві не є декором, вона потрапляє у тісто, роблячи його після випікання тягучим та із широким спектром смаків.

Яблучне печиво із солоною карамеллю / Фото: www.bonappetit.com

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Цей рецепт від Вonappetit.com передбачає тривале тушкування яблук з цукром та маслом, щоб з майбутньої карамелі зникла рідина майже повністю.

Яблучне печиво із солоною карамеллю

Інгредієнти для карамелі:

3 яблука, очищені від серцевини;

250 г цукру;

2 ст. л. вершкового масла;

по 1 ч. л. солі та кориці;

половина ч. л. меленого кардамону;

щіпка тертого мускатного горіха.

Для тіста:

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450 г борошна;

по 1 ч. л. солі, соди;

250 г вершкового масла;

200 г цукру + 100 г коричневого цукру;

2 великих яйця;

ванілін.

Як приготувати: