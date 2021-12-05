Яблучне печиво із солоною карамеллю – рецепт тягучої та ароматної випічки

Подібна випічка, тобто коли до печива додаються шматочки шоколаду, фрукти чи ягоди, буде актуальною завжди.
Карамель у цьому печиві не є декором, вона потрапляє у тісто, роблячи його після випікання тягучим та із широким спектром смаків.
Яблучне печиво із солоною карамеллю / Фото: www.bonappetit.com
Цей рецепт від Вonappetit.com передбачає тривале тушкування яблук з цукром та маслом, щоб з майбутньої карамелі зникла рідина майже повністю.
Яблучне печиво із солоною карамеллю
Інгредієнти для карамелі:
- 3 яблука, очищені від серцевини;
- 250 г цукру;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- по 1 ч. л. солі та кориці;
- половина ч. л. меленого кардамону;
- щіпка тертого мускатного горіха.
Для тіста:
- 450 г борошна;
- по 1 ч. л. солі, соди;
- 250 г вершкового масла;
- 200 г цукру + 100 г коричневого цукру;
- 2 великих яйця;
- ванілін.
Як приготувати:
- Для карамелі натріть яблука на великій тертці. Перекладіть на марлю і вичавіть сік. Його потрібно перелити у склянку.
- У сотейнику з'єднайте цукор з яблучним соком, доведіть до кипіння. Готуйте 5-7 хвилин. Зніміть карамель з вогню і додайте масло, сіль, корицю, кардамон та мускатний горіх.
- На сковороду додайте терті яблука та суміш із соку. Готуйте 10 хвилин. Карамель має бути липкою. Викладіть на деко, застелене пергаментом, і розкладіть рівним шаром, дайте охолонути 30 хвилин. Відкладіть 50 г яблучної карамелі для прикраси печива.
- Розігрійте духовку до 190 градусів. З'єднайте борошно, сіль, харчову соду.
- Збийте масло, цукровий пісок та коричневий цукор у міксері близько 2 хвилин. Додайте яйця по одному, ретельно перемішуючи, потім додайте ваніль.
- Зменшіть швидкість міксера і додайте сухі інгредієнти, перемішайте до однорідності.
- Додайте яблучну карамель, акуратно та ретельно перемішайте лопаткою.
- Розділіть тісто на порції та викладіть на застелене деко на відстані, прикрасьте відкладеною яблучною карамеллю і посипте морською сіллю.
- Випікайте печиво до золотавого кольору 13-16 хвилин. Дайте охолонути 5 хвилин на деку.