Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Еда

Яблочный макиато – рецепт, который собрал больше 300 тысяч просмотров в TikTok

Ирина Маслова
15 октября, 09:01
Автор рецепта увидел этот напиток среди новинок в одной всемирно известной сети кофеен. Нужны будут тростниковый сахар, яблоко и, конечно, хорошо сваренное эспрессо

Наступают осенние холода – приходит время для интересных и с функцией – согревать – напитков на основе кофе. Любители молока выбирают латте и капучино, в котором молока гораздо меньше.

А в сети TikTok свои фавориты – яблочный макиато. Пользователь Дэн Маклафлин (@softpourn), попробовав этот напиток во всемирно известной сети кофеен, решил его приготовить. Ролик просмотрели более 300 тысяч человек. Как выяснилось, сделать это дома вполне реально.

Яблочный макиато / Фото: instagram.com/ventocoffee/

Реклама

Да, Дэн – не просто любитель кофе, он ценитель напитка. В TikTok ему удалось собрать целое сообщество поклонников кофе, которым он время от времени дает отличные мастер-классы.

Яблочный макиато

Ингредиенты:

  • Тростниковый сахар, вода – по 1 стакану
  • Эспрессо – стопка
  • Корица – 2 палочки (или 1 ч. л. молотой корицы)
  • Яблоко – 1 шт. (нужна кожура)
  • Молоко – полстакана
  • Лед – для подачи
  • Взбитые сливки, карамель – для украшения

Как приготовить:

Реклама
  1. В сотейник выложить сахар, воду, яблочную кожуру и палочки корицы. Довести до кипения, помешивая. Убавить огонь и варить, пока сироп не уменьшится вдвое.
  2. Процедить и остудить.
  3. В стакан или чашку с высокими стенками добавить 1 ст. л. сиропа, молоко и рюмку эспрессо.
  4. Перемешать и украсить корицей.

Читайте также:

Реклама