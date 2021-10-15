Яблучний мак'ято – рецепт, який зібрав більше 300 тисяч переглядів у TikTok

Настають осінні холоди – час для цікавих та з функцією – зігрівати – напоїв на основі кави. Любителі молока вибирають лате і капучино, в якому молока набагато менше.

А в мережі TikTok свої фаворити – яблучний мак'ято. Користувач Ден Маклафлін (@Softpourn), спробувавши цей напій у всесвітньо відомій мережі кав'ярень, вирішив приготувати його. Ролик переглянули понад 300 тисяч людей. З'ясувалося, приготувати це вдома цілком реально.

Яблочный мак'ято / Фото: instagram.com/ventocoffee/

Реклама

Так, Ден – не просто любитель кави, він цінитель напою. У TikTok йому вдалося зібрати ціле співтовариство шанувальників кави, яким він час від часу дає цікаві майстер-класи.

Яблучний мак'ято

Інгредієнти:

Тростинний цукор, вода – по 1 склянці

Еспресо – чарка

Кориця – 2 палички (або 1 ч. л. меленої кориці)

Яблуко – 1 шт. (потрібна шкірка)

Молоко – пів склянки

Лід – для подачі

Збиті вершки, карамель – для прикраси

Як приготувати:

Реклама