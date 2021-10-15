Яблучний мак'ято – рецепт, який зібрав більше 300 тисяч переглядів у TikTok

Настають осінні холоди – час для цікавих та з функцією – зігрівати – напоїв на основі кави. Любителі молока вибирають лате і капучино, в якому молока набагато менше.
А в мережі TikTok свої фаворити – яблучний мак'ято. Користувач Ден Маклафлін (@Softpourn), спробувавши цей напій у всесвітньо відомій мережі кав'ярень, вирішив приготувати його. Ролик переглянули понад 300 тисяч людей. З'ясувалося, приготувати це вдома цілком реально.
Яблочный мак'ято / Фото: instagram.com/ventocoffee/
Так, Ден – не просто любитель кави, він цінитель напою. У TikTok йому вдалося зібрати ціле співтовариство шанувальників кави, яким він час від часу дає цікаві майстер-класи.
Яблучний мак'ято
Інгредієнти:
- Тростинний цукор, вода – по 1 склянці
- Еспресо – чарка
- Кориця – 2 палички (або 1 ч. л. меленої кориці)
- Яблуко – 1 шт. (потрібна шкірка)
- Молоко – пів склянки
- Лід – для подачі
- Збиті вершки, карамель – для прикраси
Як приготувати:
- У сотейник викласти цукор, воду, яблучну шкірку та палички кориці. Довести до кипіння, помішуючи. Зменшити вогонь і варити, доки сироп не зменшиться вдвічі.
- Процідити і остудити.
- У склянку або чашку з високими стінками додати 1 ст. л. сиропу, молоко і чарку еспресо.
- Перемішати і прикрасити корицею.