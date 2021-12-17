Яркие тосты "Гавайи" – как приготовить один из любимых завтраков в Германии

В Германии едят много хлеба. Очень много хлеба. И неважно завтрак это или обед. Хотя и яблочные блины утром, как бы между прочим, там тоже бывают.

Тосты "Гавайи" были придуманы в послевоенное время, под влиянием американских солдат.

Тосты "Гавайи" / Фото: instagram.com/sandwichman_morningman

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Это очень яркий и разнообразный по вкусу горячий бутерброд. Только представьте: хороший хлеб, смазанный сливочным маслом, на нем – ветчина и сыр, а сверху – колечко ананаса.

Кстати, есть версия, что эти тосты стали прототипом "Гавайской пиццы".

Рецепт взят у Нerringinfurs.blogspot.com.

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Тосты "Гавайи"

Ингредиенты:

4 ломтика тостового хлеба;

30 г сливочного масла комнатной температуры;

8 тонких ломтиков ветчины;

4 кружочка свежего или консервированного ананаса;

4 больших тонких ломтика хорошо плавящегося сыра;

паприка, молотый красный перец или карри – по вкусу.

Как приготовить: