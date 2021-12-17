Яскраві тости "Гаваї" – як приготувати один із улюблених сніданків у Німеччині

У Німеччині їдять багато хліба. Дуже багато хліба. І неважливо сніданок це чи обід. Хоча й яблучні млинці вранці, ніби з-поміж іншого, там теж бувають.

Тости "Гаваї" були придумані у повоєнний час під впливом американських солдатів.

Тости "Гаваї" / Фото: instagram.com/sandwichman_morningman

Реклама

Це дуже яскравий та насичений за смаком гарячий бутерброд. Тільки уявіть: хороший хліб, змащений вершковим маслом, на ньому – шинка та сир, а зверху кільце ананаса.

До речі, є версія, що ці тости стали прототипом "Гавайської піци".

Рецепт узято у Нerringinfurs.blogspot.com.

Реклама

Тости "Гаваї"

Інгредієнти:

4 скибочки тостового хліба;

30 г вершкового масла кімнатної температури;

8 тонких скибочок шинки;

4 кружальця свіжого або консервованого ананаса;

4 великих тонких скибочки сиру, що добре плавиться;

паприка, мелений червоний перець або карі – за смаком.

Як приготувати: