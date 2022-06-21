Яйца, запеченные с цукини – рецепт простого и красивого завтрака

Яйца бывают "разбитыми", так их готовят в Испании, или запеченными, как для этого завтрака.

Запеченные – это значит, что они соединятся с другими ингредиентами и будут готовиться в духовке не дольше 20 минут.

Яйца, запеченные с цукини на завтрак

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Для красивого желтка на верхушке их нужно разбить сверху цукини. Для однородной текстуры взбейте яйца со специями. Вместо цукини могут быть кабачки, помидоры и другие овощи.

Рецепт со страницы tvoykulinar.

Яйца, запеченные с цукини

Яйца, запеченные с цукини

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Ингредиенты:

4 яйца;

80 г цуккини;

половина помидора;

40 г сыра;

базилик, соль и перец;

сливочное масло для смазывания.

Как приготовить:

Яйца разбить в миску, добавить тертые кабачки, тертый сыр, базилик. Хорошо перемешать. Приправить солью. Переложить в форму, смазанную маслом. Добавить помидоры, приправить перцем. Запекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

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