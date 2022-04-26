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3 красивых тоста в яйце – готовятся на сковороде за несколько минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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26 апреля, 07:02
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Хлеб обжаривается в блине из яичной смеси, внутри каждого тоста будет или ветчина с колбасой, или твердый сыр, или ломтики авокадо
Тосты на сковороде
Тосты на сковороде / Фото: Qiong Cooking

Тосты к завтраку могут быть самыми простыми, могут быть десертными, похожими по вкусу на тирамису, а могут быть красивыми, сытными и вкусными одновременно.

Их можно съесть на завтрак и взять с собой, завернув в фольгу или пищевую пленку.

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Так как топпингов у нас три, авокадо, сыр и ветчина, то для каждого вида тостов нужно взбивать два яйца с солью и зеленым луком.

Рецепт нашли на канале Qiong Cooking.

Тосты с сыром, ветчиной и авокадо

Тосты с сыром, ветчиной и авокадо
Тосты с сыром, ветчиной и авокадо / Фото: Qiong Cooking

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Ингредиенты:

  • 3 ломтика хлеба;
  • сыр;
  • 6 яиц;
  • сливочное масло;
  • нарезанный зеленый лук;
  • ветчина;
  • авокадо.

Обязательно попробуйте гавайские тосты, для них нужен консервированный ананас.

Как приготовить:

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  1. Хлеб разрезать пополам. Два яйца (для одного вида тостов) взбить с солью и зеленым луком.
  2. Сливочное масло разогреть на сковороде, вылить яичную смесь и выложить хлеб. Обмакнуть со всех сторон в смеси и готовить, пока яйца не схватятся. Перевернуть блин и с помощью лопатки завернуть наверх края яичного блина.
  3. Выложить ветчину или сыр, или нарезанное авокадо.

Смотрите в видео, как сделать эти красивые тосты.

Как сделать тосты, которые по вкусу похожи на чизкейк, читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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