3 красивых тоста в яйце – готовятся на сковороде за несколько минут

Хлеб обжаривается в блине из яичной смеси, внутри каждого тоста будет или ветчина с колбасой, или твердый сыр, или ломтики авокадо

Тосты на сковороде / Фото: Qiong Cooking

Тосты к завтраку могут быть самыми простыми, могут быть десертными, похожими по вкусу на тирамису, а могут быть красивыми, сытными и вкусными одновременно.

Их можно съесть на завтрак и взять с собой, завернув в фольгу или пищевую пленку.

Реклама

Так как топпингов у нас три, авокадо, сыр и ветчина, то для каждого вида тостов нужно взбивать два яйца с солью и зеленым луком.

Рецепт нашли на канале Qiong Cooking.

Тосты с сыром, ветчиной и авокадо

Тосты с сыром, ветчиной и авокадо / Фото: Qiong Cooking

Реклама

Ингредиенты:

3 ломтика хлеба;

сыр;

6 яиц;

сливочное масло;

нарезанный зеленый лук;

ветчина;

авокадо.

Обязательно попробуйте гавайские тосты, для них нужен консервированный ананас.

Как приготовить:

Реклама

Хлеб разрезать пополам. Два яйца (для одного вида тостов) взбить с солью и зеленым луком. Сливочное масло разогреть на сковороде, вылить яичную смесь и выложить хлеб. Обмакнуть со всех сторон в смеси и готовить, пока яйца не схватятся. Перевернуть блин и с помощью лопатки завернуть наверх края яичного блина. Выложить ветчину или сыр, или нарезанное авокадо.

Смотрите в видео, как сделать эти красивые тосты.

Как сделать тосты, которые по вкусу похожи на чизкейк, читайте здесь.