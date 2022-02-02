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Йогуртовые тосты, похожие на чизкейк – рецепт вкусного рекордсмена в TikTok

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 февраля, 07:02
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Перед запеканием на хлеб кладется смесь из греческого йогурта, меда и яйца. После запекания это превращается в насыщенный сливочный крем. Используйте ягоды или кусочки фруктов для украшения
Йогуртовые тосты
Йогуртовые тосты

Стоит какому-нибудь несложному, но крайне симпатичному рецепту попасть в TikTok, так он практически мгновенно становится вирусным. Вирусным в нашем случае читаем, как очень популярным. Так случилось с красивой яичницей песто.

Автор этих тостов – эксперт по здоровому питанию Айе Манфре. Как она их готовит, увидите ниже.

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Здесь узнаете рецепт крошечных оладий к завтраку – самых популярных и милых в Instagram.

Как приготовить йогуртовые тосты

Йогуртовые тосты
Йогуртовые тосты / Фото: instagram.com/fitfuncore

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Нужен тостовый хлеб, желательно свежий. Руками сделайте углубление по центру каждого ломтика.

Соедините 200 мл греческого йогурта с одним яйцом и столовой ложкой кленового сиропа или меда и вылейте в углубления.

Ягоды и кусочки фруктов, а, может, и орехи выложите на йогуртовую смесь.

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Выложите на застеленный противень и готовьте в духовке 10-12 минут, пока йогуртовая начинка не застынет и не окрасится в золотистый цвет.

Как готовит йогуртовые тосты автор рецепта, смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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