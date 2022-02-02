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Йогуртові тости, схожі на чизкейк – рецепт смачного рекордсмена в TikTok

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 лютого, 07:02
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Перед запіканням на хліб кладеться суміш із грецького йогурту, меду та яйця. Після запікання це перетворюється на насичений вершковий крем. Використовуйте ягоди або шматочки фруктів для прикраси
Йогуртові тости
Йогуртові тости

Варто якомусь нескладному, але вкрай симпатичному рецепту потрапити до TikTok, так він практично миттєво стає вірусним. Вірусним у нашому випадку читаємо як дуже популярним. Так сталося з гарною яєчнею песто.

Авторка цих тостів та експертка зі здорового харчування Ає Манфре. Як вона їх готує, побачите нижче.

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Як приготувати йогуртові тости

Йогуртові тости
Йогуртові тости / Фото: instagram.com/fitfuncore

Потрібен тостовий хліб, бажано свіжий. Руками зробіть поглиблення в центрі кожної скибочки.

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З'єднайте 200 мл грецького йогурту з одним яйцем та столовою ложкою кленового сиропу або меду та вилийте в поглиблення.

Ягоди та шматочки фруктів, а, може, й горіхи викладіть на йогуртову суміш.

Викладіть на застелене деко та готуйте в духовці 10-12 хвилин, доки йогрутова начинка не застигне і не забарвиться в золотавий колір.

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Як готує йогуртові тости авторка рецепта, дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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