3 красиві тости в яйці – готуються на сковороді за декілька хвилин

Хліб обсмажується в млинці з яєчної суміші, усередині кожного тоста буде або шинка з ковбасою, або твердий сир, або скибочки авокадо

Тости на сковороді / Фото: Qiong Cooking

Тости до сніданку можуть бути найпростішими, можуть бути десертними, схожими на тирамісу, а можуть бути красивими, ситними та смачними водночас.

Їх можна з'їсти на сніданок і взяти із собою, загорнувши у фольгу або харчову плівку.

Реклама

Через те, що топингів у нас три, авокадо, сир та шинка, то для кожного виду тостів потрібно збивати два яйця із сіллю та зеленою цибулею.

Рецепт знайшли на каналі Qiong Cooking.

Тости із сиром, шинкою та авокадо

Тости з сиром, шинкою та авокадо / Фото: Qiong Cooking

Реклама

Інгредієнти:

3 скибочки хліба;

сир;

6 яєць;

вершкове масло;

нарізана зелена цибуля;

шинка;

авокадо.

Обов'язково спробуйте гавайські тости, їм потрібен консервований ананас.

Як приготувати:

Реклама

Хліб розрізати навпіл. Два яйця (для одного виду тостів) збити із сіллю та зеленою цибулею. Вершкове масло розігріти на сковороді, вилити яєчну суміш і викласти хліб. Вмочити з усіх боків у суміші й готувати, доки яйця не схопляться. Перевернути млинець і за допомогою лопатки загорнути краї яєчного млинця. Викласти шинку або сир, або нарізане авокадо.

Дивіться у відео, як зробити ці гарні тости.

Як зробити тости, які за смаком схожі на чизкейк, читайте тут.