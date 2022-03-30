Тости, як тирамісу – рецепт простого, але красивого сніданку

Можна використовувати білий хліб, але буде смачніше, якщо знайдеться здобна булка. Крем готується на основі йогурту з цукром або медом

Тости, як тирамису / Фото: instagram.com/fitme_secret

Вважатимемо, що основні принципи класичного тирамісу в цьому сніданку виконано. Хліб або булка перед обсмажуванням просочується в молоці з кавою, замість маскарпоне беремо йогурт і додаємо в нього мед або цукор.

Ідеально, якщо буде все-таки цукрова пудра, вона з йогуртом з'єднається швидше.

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Тости-тирамісу можна їсти одразу або дати їм хвилин 10-15 настоятися.

Рецепт зі сторінки fitme_secret.

Тости, як тирамісу, на сніданок

Тости, як тирамісу на сніданок / Фото: instagram.com/fitme_secret

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Інгредієнти:

3 скибочки хліба;

по 50 мл кави, молока;

яйце;

125 г йогурту;

цукор або мед – за смаком;

какао.

Тут дізнаєтеся, як приготувати лінивий класичний тирамісу.

Як приготувати:

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