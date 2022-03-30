Тости, як тирамісу – рецепт простого, але красивого сніданку

Вважатимемо, що основні принципи класичного тирамісу в цьому сніданку виконано. Хліб або булка перед обсмажуванням просочується в молоці з кавою, замість маскарпоне беремо йогурт і додаємо в нього мед або цукор.
Ідеально, якщо буде все-таки цукрова пудра, вона з йогуртом з'єднається швидше.
Тости-тирамісу можна їсти одразу або дати їм хвилин 10-15 настоятися.
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Рецепт зі сторінки fitme_secret.
Тости, як тирамісу, на сніданок
Інгредієнти:
- 3 скибочки хліба;
- по 50 мл кави, молока;
- яйце;
- 125 г йогурту;
- цукор або мед – за смаком;
- какао.
Тут дізнаєтеся, як приготувати лінивий класичний тирамісу.
Як приготувати:
- Каву, молоко та яйце збити. Просочити у суміші хліб.
- Обсмажити з обох боків до готовності.
- З'єднати йогурт з цукром або медом. Намазати крем на тост, зверху викласти хліб, потім знову крем і накрити хлібом.
- Прикрасити какао.