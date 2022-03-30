Тосты, как тирамису – рецепт простого, но красивого завтрака

Будем считать, что основные принципы классического тирамису в этом завтраке выполнены. Хлеб или булка перед обжариванием пропитывается в молоке с кофе, вместо маскарпоне берем йогурт и добавляем в него мед или сахар.
Идеально, если будет все-таки сахарная пудра, она с йогуртом соединится быстрее.
Тосты-тирамису можно есть сразу или дать им минут 10-15 настояться.
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Рецепт со страницы fitme_secret.
Тосты, как тирамису, на завтрак
Ингредиенты:
- 3 ломтика хлеба;
- по 50 мл кофе, молока;
- яйцо;
- 125 г йогурту;
- сахар или мед – по вкусу;
- какао.
Здесь узнаете, как приготовить ленивый классический тирамису.
Как приготовить:
- Кофе, молоко и яйцо взбить. Пропитать в смеси хлеб.
- Обжарить с двух сторон до готовности.
- Соединить йогурт с сахаром или медом. Намазать крем на тост, сверху выложить хлеб, затем снова крем и накрыть хлебом.
- Украсить какао.