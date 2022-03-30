Тосты, как тирамису – рецепт простого, но красивого завтрака

Можно использовать белый хлеб, но будет вкуснее, если найдется сдобная булка. Крем готовится на основе йогурта с сахаром или медом

Тосты, как тирамису / Фото: instagram.com/fitme_secret

Будем считать, что основные принципы классического тирамису в этом завтраке выполнены. Хлеб или булка перед обжариванием пропитывается в молоке с кофе, вместо маскарпоне берем йогурт и добавляем в него мед или сахар.

Идеально, если будет все-таки сахарная пудра, она с йогуртом соединится быстрее.

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Тосты-тирамису можно есть сразу или дать им минут 10-15 настояться.

Рецепт со страницы fitme_secret.

Тосты, как тирамису, на завтрак

Тосты, как тирамису на завтрак / Фото: instagram.com/fitme_secret

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Ингредиенты:

3 ломтика хлеба;

по 50 мл кофе, молока;

яйцо;

125 г йогурту;

сахар или мед – по вкусу;

какао.

Здесь узнаете, как приготовить ленивый классический тирамису.

Как приготовить:

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