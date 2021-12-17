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Яскраві тости "Гаваї" – як приготувати один із улюблених сніданків у Німеччині

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
17 грудня, 07:02
В закладинки
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Це гарячі бутерброди з хорошим сиром та шинкою. Яскравості їм надають ананаси, свіжі або консервовані. Популярними у Німеччині ці тости стали в середині минулого століття
Тости "Гаваї"
Тости "Гаваї" / Фото: instagram.com/sandwichman_morningman

У Німеччині їдять багато хліба. Дуже багато хліба. І неважливо сніданок це чи обід. Хоча й яблучні млинці вранці, ніби з-поміж іншого, там теж бувають.

Тости "Гаваї" були придумані у повоєнний час під впливом американських солдатів.

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Це дуже яскравий та насичений за смаком гарячий бутерброд. Тільки уявіть: хороший хліб, змащений вершковим маслом, на ньому – шинка та сир, а зверху кільце ананаса.

До речі, є версія, що ці тости стали прототипом "Гавайської піци".

Рецепт узято у Нerringinfurs.blogspot.com.

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Тости "Гаваї"

Інгредієнти:

  • 4 скибочки тостового хліба;
  • 30 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 8 тонких скибочок шинки;
  • 4 кружальця свіжого або консервованого ананаса;
  • 4 великих тонких скибочки сиру, що добре плавиться;
  • паприка, мелений червоний перець або карі – за смаком.

Як приготувати:

  1. Хліб підсушити у тостері або на сковороді. Змастити скибочки з одного боку вершковим маслом і покласти на застелене пергаментом або силіконовим килимком деко.
  2. Зверху – скибочки хліба, їх також злегка змастити вершковим маслом. Зверху укласти шинку, на неї – ананас.
  3. Далі – скибочки сиру. Посипати приправами.
  4. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.

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