Яскраві тости "Гаваї" – як приготувати один із улюблених сніданків у Німеччині

У Німеччині їдять багато хліба. Дуже багато хліба. І неважливо сніданок це чи обід. Хоча й яблучні млинці вранці, ніби з-поміж іншого, там теж бувають.
Тости "Гаваї" були придумані у повоєнний час під впливом американських солдатів.
Це дуже яскравий та насичений за смаком гарячий бутерброд. Тільки уявіть: хороший хліб, змащений вершковим маслом, на ньому – шинка та сир, а зверху кільце ананаса.
Далі по темі
До речі, є версія, що ці тости стали прототипом "Гавайської піци".
Рецепт узято у Нerringinfurs.blogspot.com.
Тости "Гаваї"
Інгредієнти:
- 4 скибочки тостового хліба;
- 30 г вершкового масла кімнатної температури;
- 8 тонких скибочок шинки;
- 4 кружальця свіжого або консервованого ананаса;
- 4 великих тонких скибочки сиру, що добре плавиться;
- паприка, мелений червоний перець або карі – за смаком.
Як приготувати:
- Хліб підсушити у тостері або на сковороді. Змастити скибочки з одного боку вершковим маслом і покласти на застелене пергаментом або силіконовим килимком деко.
- Зверху – скибочки хліба, їх також злегка змастити вершковим маслом. Зверху укласти шинку, на неї – ананас.
- Далі – скибочки сиру. Посипати приправами.
- Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.
Читайте також:
- Французькі тости з персиками та корицею для вишуканого початку дня
- Сніданок з тунцем – додайте його в омлет, у лаваш з начинкою і тост з овочами
- 5 рецептів тостів на сніданок, які корисні та смачні
- Яйця по-панагюрськи – ситний сніданок та обід в одному
- Конвертики із сиром – готуйте їх і на сніданок, і щоб взяти на роботу