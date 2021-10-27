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Французькі тости з персиками та корицею для вишуканого початку дня

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
27 жовтня, 07:01
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В оригінальному рецепті – консервовані персики, але вони легко замінюються на яблука, груші, інжир. Тобто улюбленими сезонними фруктами, які попередньо треба обсмажити
Фаршировані французькі тости
Фаршировані французькі тости / Фото: www.mashed.com

Тости бувають різними. До сніданку ми зазвичай віддаємо перевагу корисним. Казати, що французькі тости не загрожують фігурі, трохи неправильно. Все ж таки це білий хліб, вершковий сир, цукор.

Фудблогерка Сьюзан Олайїнка впевнена, що хоча б зрідка, але ці тости мають з'являтися на столі. І пропонує як начинку консервовані персики. Хліб потрібен максимально свіжий і еластичний, оскільки його треба трохи розкачати качалкою.

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Французькі тости з персиками та корицею

Інгредієнти:

  • 1 склянка консервованих персиків;
  • 50 г жирних вершків;
  • 2 яйця;
  • 2 ч. л. кориці;
  • 50 г цукру;
  • 7 скибочок білого хліба;
  • 70 г склянки вершкового сиру;
  • вершкове масло;
  • збиті вершки для гарніру.

Як приготувати:

  1. Злийте воду та наріжте персики для начинки. Відкладіть.
  2. Змішайте жирні вершки, яйця, 1 ч. л. кориці та 2 ст. л. цукру. Зріжте скоринку із скибочок хліба.
  3. За допомогою качалки злегка розкотіть хліб.
  4. Намажте кожну скибочку тонким шаром вершкового сиру. Викладіть нарізані персики на один бік кожної скибочки і скрутіть у циліндр.
  5. Занурте кожен тост в яєчну суміш і обсмажте на сковороді 2-3 хвилини.
  6. Змішайте цукор та 1 ч. л. кориці. Вмочіть тости і подавайте зі збитими вершками.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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