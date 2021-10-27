Французские тосты с персиками и корицей для изысканного начала дня

Тосты бывают разными. К завтраку мы обычно предпочитаем полезные. Говорить о том, что французские тосты не угрожают фигуре немного неправильно. Все-таки это белый хлеб, сливочный сыр, сахар.
Фудблогер Сьюзан Олайинка уверена, что хотя бы изредка, но эти тосты должны появляться на столе. И предлагает в качестве начинки консервированные персики. Хлеб нужен максимально свежий и эластичный, так как его предстоит немного раскатать скалкой.
Французские тосты с персиками и корицей
Ингредиенты:
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- 1 стакан консервированных персиков;
- 50 г жирных сливок;
- 2 яйца;
- 2 ч. л. корицы;
- 50 г сахара;
- 7 ломтиков белого хлеба;
- 70 г стакана сливочного сыра;
- сливочное масло;
- взбитые сливки для гарнира.
Как приготовить:
- Слейте воду и нарежьте персики для начинки. Отложите в сторону.
- Смешайте жирные сливки, яйца, 1 ч. л. корицы и 2 ст. л. сахара. Срежьте корку с ломтиков хлеба.
- С помощью скалки слегка раскатайте хлеб.
- Намажьте каждый ломтик тонким слоем сливочного сыра. Выложите нарезанные персики на одну сторону каждого ломтика и скатайте в цилиндр.
- Окуните каждый тост в яичную смесь и обжарьте на сковороде 2-3 минуты.
- Смешайте сахар и 1 ч. л. корицы. Обмакните тосты и подавайте со взбитыми сливками.