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Французские тосты с персиками и корицей для изысканного начала дня

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
27 октября, 07:01
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В оригинальном рецепте – консервированные персики, но они легко заменяемы яблоками, грушами, инжиром. В общем, любимыми сезонными фруктами, которые предварительно нужно обжарить
Фаршированные французские тосты
Фаршированные французские тосты / Фото: www.mashed.com

Тосты бывают разными. К завтраку мы обычно предпочитаем полезные. Говорить о том, что французские тосты не угрожают фигуре немного неправильно. Все-таки это белый хлеб, сливочный сыр, сахар.

Фудблогер Сьюзан Олайинка уверена, что хотя бы изредка, но эти тосты должны появляться на столе. И предлагает в качестве начинки консервированные персики. Хлеб нужен максимально свежий и эластичный, так как его предстоит немного раскатать скалкой.

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Французские тосты с персиками и корицей

Ингредиенты:

  • 1 стакан консервированных персиков;
  • 50 г жирных сливок;
  • 2 яйца;
  • 2 ч. л. корицы;
  • 50 г сахара;
  • 7 ломтиков белого хлеба;
  • 70 г стакана сливочного сыра;
  • сливочное масло;
  • взбитые сливки для гарнира.

Как приготовить:

  1. Слейте воду и нарежьте персики для начинки. Отложите в сторону.
  2. Смешайте жирные сливки, яйца, 1 ч. л. корицы и 2 ст. л. сахара. Срежьте корку с ломтиков хлеба.
  3. С помощью скалки слегка раскатайте хлеб.
  4. Намажьте каждый ломтик тонким слоем сливочного сыра. Выложите нарезанные персики на одну сторону каждого ломтика и скатайте в цилиндр.
  5. Окуните каждый тост в яичную смесь и обжарьте на сковороде 2-3 минуты.
  6. Смешайте сахар и 1 ч. л. корицы. Обмакните тосты и подавайте со взбитыми сливками.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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