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Яркие тосты "Гавайи" – как приготовить один из любимых завтраков в Германии

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
17 декабря, 07:02
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Это горячие бутерброды с хорошим сыром и ветчиной. Яркости им придают ананасы, свежие или консервированные. Популярными в Германии эти тосты стали в середине прошлого века
Тосты "Гавайи"
Тосты "Гавайи" / Фото: instagram.com/sandwichman_morningman

В Германии едят много хлеба. Очень много хлеба. И неважно завтрак это или обед. Хотя и яблочные блины утром, как бы между прочим, там тоже бывают.

Тосты "Гавайи" были придуманы в послевоенное время, под влиянием американских солдат.

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Это очень яркий и разнообразный по вкусу горячий бутерброд. Только представьте: хороший хлеб, смазанный сливочным маслом, на нем – ветчина и сыр, а сверху – колечко ананаса.

Кстати, есть версия, что эти тосты стали прототипом "Гавайской пиццы".

Рецепт взят у Нerringinfurs.blogspot.com.

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Тосты "Гавайи"

Ингредиенты:

  • 4 ломтика тостового хлеба;
  • 30 г сливочного масла комнатной температуры;
  • 8 тонких ломтиков ветчины;
  • 4 кружочка свежего или консервированного ананаса;
  • 4 больших тонких ломтика хорошо плавящегося сыра;
  • паприка, молотый красный перец или карри – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Хлеб подсушить в тостере или на сковороде. Смазать ломтики с одной стороны сливочным маслом и положить на застеленный пергаментом или силиконовым ковриком противень.
  2. Сверху – ломтики хлеба, их также слегка смазать сливочным маслом. Сверху уложить ветчину, на нее – ананас.
  3. Далее – ломтики сыра. Посыпать приправами.
  4. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

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Ирина Маслова
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