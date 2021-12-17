Яркие тосты "Гавайи" – как приготовить один из любимых завтраков в Германии

В Германии едят много хлеба. Очень много хлеба. И неважно завтрак это или обед. Хотя и яблочные блины утром, как бы между прочим, там тоже бывают.
Тосты "Гавайи" были придуманы в послевоенное время, под влиянием американских солдат.
Это очень яркий и разнообразный по вкусу горячий бутерброд. Только представьте: хороший хлеб, смазанный сливочным маслом, на нем – ветчина и сыр, а сверху – колечко ананаса.
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Кстати, есть версия, что эти тосты стали прототипом "Гавайской пиццы".
Рецепт взят у Нerringinfurs.blogspot.com.
Тосты "Гавайи"
Ингредиенты:
- 4 ломтика тостового хлеба;
- 30 г сливочного масла комнатной температуры;
- 8 тонких ломтиков ветчины;
- 4 кружочка свежего или консервированного ананаса;
- 4 больших тонких ломтика хорошо плавящегося сыра;
- паприка, молотый красный перец или карри – по вкусу.
Как приготовить:
- Хлеб подсушить в тостере или на сковороде. Смазать ломтики с одной стороны сливочным маслом и положить на застеленный пергаментом или силиконовым ковриком противень.
- Сверху – ломтики хлеба, их также слегка смазать сливочным маслом. Сверху уложить ветчину, на нее – ананас.
- Далее – ломтики сыра. Посыпать приправами.
- Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
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