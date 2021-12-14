Яйца по-панагюрски – сытный завтрак и обед в одном

Яйца по-панагюрски / Фото: instagram.com/gustobysanhita
Яичница названа в честь маленького болгарского городка Панагюриште.
Существует версия, что местные научились ее готовить много сотен лет тому назад. А вдохновились османским рецептом яичницы чылбыр.
Блюдо действительно сытное, ведь подается с большим количеством йогурта и мягкого сыра, в нашем случае фетой или брынзой.
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В конце яичница поливается красивым золотистым соусом из сливочного масла с добавлением копченой паприки.
Рецепт взят у kitchen.727go.com.
Яйца по-панагюрски
Ингредиенты:
- яйца – 8 шт.;
- йогурт – 400 мл;
- фета или брынза – 350 г;
- сливочное масло – 5 ст. л.;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- чеснок – 2-3 зуб.;
- уксус – 1-2 ст. л.;
- вода – 1,5 л;
- паприка или молотый красный перец – 1-2 ч. л.;
- соль;
- петрушка.
Как приготовить:
- В широкую кастрюлю налить воду и довести ее до кипения. Добавить уксус и соль по вкусу.
- В небольшую миску аккуратно разбить яйцо, не повредив желток. При помощи ложки закрутить кипящую воду воронкой и аккуратно вылить в центр полученной воронки яйцо, помогая столовой ложкой.
- Варить яйцо на медленном огне в течение трех-четырех минут, а затем вытащить при помощи шумовки из воды и переложить. Так сварить остальные яйца.
- Чеснок натереть на мелкой терке и перемешать с йогуртом. Добавить щепотку соли.
- Сыр наломать, измельчить, залить йогуртовой смесью и перемешать. В каждую тарелку разложить по два-три яйца, а вокруг них – йогуртовый соус.
- В сотейник налить растительное масло поставить на медленный огонь. Добавить сливочное масло, паприку и готовить несколько секунд.
- Этим соусом полить яйца, украсить зеленью.