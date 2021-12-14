Яйца по-панагюрски – сытный завтрак и обед в одном

Это болгарская яичница, которая подается с большим количеством мягкого сыра, натурального йогурта и поливается чесночным соусом на основе сливочного масла

Яйца по-панагюрски / Фото: instagram.com/gustobysanhita

Яичница названа в честь маленького болгарского городка Панагюриште.

Существует версия, что местные научились ее готовить много сотен лет тому назад. А вдохновились османским рецептом яичницы чылбыр.

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Блюдо действительно сытное, ведь подается с большим количеством йогурта и мягкого сыра, в нашем случае фетой или брынзой.

В конце яичница поливается красивым золотистым соусом из сливочного масла с добавлением копченой паприки.

Рецепт взят у kitchen.727go.com.

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Яйца по-панагюрски

Ингредиенты:

яйца – 8 шт.;

йогурт – 400 мл;

фета или брынза – 350 г;

сливочное масло – 5 ст. л.;

растительное масло – 3 ст. л.;

чеснок – 2-3 зуб.;

уксус – 1-2 ст. л.;

вода – 1,5 л;

паприка или молотый красный перец – 1-2 ч. л.;

соль;

петрушка.

Как приготовить: